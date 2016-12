Prandelli examinará a Vinícius

Vinícius Araújo lo tiene difícil, pero en los próximos días va a intentar convencer a Cesare Prandelli para poder quedarse en el Valencia CF después de dos años y medio de cesión en cesión. El delantero brasileño, que cumplirá 24 años en febrero, fue la única cara nueva ayer por la tarde en la vuelta al trabajo del equipo tras una semana de mini-vacaciones. Las cámaras de los fotógrafos tenían dos objetivos claros: Vinícius Araújo y Dani Parejo. El centrocampista madrileño se encuentra en la rampa de salida con vistas al inminente mercado de invierno que arranca oficialmente en apenas unos días.



Mientras el exjugador del Cruzeiro ha aterrizado de nuevo en València con la intención de hacerse un hueco en la plantilla, Parejo es la principal prioridad de la operación salida que planean Peter Lim y la dirección deportiva. La venta del de Coslada no se presenta como una cuestión sencilla, sino todo lo contrario. Aún así, los dirigentes la consideran necesaria con tal de recibir la inyección económica que permita remodelar la cara del equipo en profundidad en enero. Es decir, la posibilidad de hacerlo con más recursos que los de la política low cost de cesiones y jugadores en último año de contrato.

Por ello, el Valencia se ha citado con los agentes de Parejo para desenredar la situación, estudiar las diferentes ofertas que pueda tener y encontrar un punto de acuerdo en la voluntad de las dos partes: dar por concluida la etapa del madrileño en el Valencia. Sin embargo, el asunto va a ser complicado, ya que los pretendientes son conscientes de que los de Mestalla no quieren al jugador y, presumiblemente, las ofertas serán inferiores a las recibidas en verano por el ´10´. Tanto o más difícil se presenta el panorama para Vinícius Araújo, sin pasaporte comunitario y con el fichaje de un ´9´ de área solicitado por Prandelli a punto de concretarse.

Vinícius ha llegado en una forma aceptable y con la meta de convencer al entrenador, aunque tiene por delante el hándicap de su condición de extracomunitario. Si se quedase, ya con Enzo Pérez y Aderllan Santos en la plantilla, el Valencia se quedaría sin opciones de fichar en el mercado a otro futbolista no-comunitario. Las cifras con las que ha regresado de sus cesiones tampoco son un aval. Desde que en agosto de 2014 se marchó cedido al Standard de Lieja únicamente ha anotado seis goles en 40 partidos a lo largo dos años y medio. 16 partidos y un gol en la temporada en Bélgica, cuatro en 14 duelos con la camiseta de Cruzeiro, donde se formó antes de fichar por el Valencia, y una diana más en diez partidos con el Sport Recife en este 2016.

El director deportivo del Valencia conversó con él en Brasil hace semanas y citó al jugador para el día de ayer en la Ciudad Deportiva. Vinícius ha cuidado la forma física, aunque lógicamente la falta de ritmo de competición hace que deba mejorar en este terreno si quiere tener alguna opción de agradar a Prandelli. En la sesión de ayer el brasileño aguantó la hora y media de un entrenamiento en el que se estrenó con un gol en el partidillo y donde también sufrió algo más que los compañeros en las series finales de progresiones en carrera preparadas por Walter Vio, preparador físico del cuerpo técnico de Cesare Prandelli.

Ya han pasado tres años desde que en enero de 2014 Araújo llegó a Valencia con 21 años y con diez goles en las selecciones inferiores de Brasil –sub´20 y sub´21– en su currículo. Sin embargo, la adaptación no fue positiva para un futbolista al que le restan dos años y medio más de contrato con el Valencia, exactamente, hasta el 30 de junio de 2019. Ahora el técnico italiano examinará durante los próximos días las prestaciones del delantero que llegó a Valencia siendo una promesa emergente de la liga brasileña, pero que en los últimos tres años no lo ha podido confirmar ni en Europa ni de regreso al fútbol de su país. En el futuro de Araújo podría darse una nueva cesión en un entorno favorable. Sin embargo, la decisión deportiva sobre ese futuro la debe tomar Prandelli máximo en un par de semanas. El míster decidirá si Vinícius pasa o no el corte, con pasaporte comunitario lo tendría más fácil, pero ahora tiene días por delante para conseguir que el técnico de Brescia se lo piense.

Jesús García Pitarch, director deportivo, y Anil Murthy, consejero ejecutivo, presenciaron en directo ayer la sesión de trabajo de Vinícius y del resto de compañeros.