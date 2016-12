El último empujón para Zaza

Cada día que pasa se avanza un poco más en la negociación que debe culminar con el fichaje de Simone Zaza por el Valencia. Si el pasado martes la novedad estaba en que la Juventus había asumido que no podía incluir una opción de compra que obligara al Valencia a fichar al futbolista el próximo mes de julio, y que esto suponía un avance considerable para el club de Mestalla, ayer miércoles el agente del futbolista, Vincenzo Morabito, dejaba muy claro que todos los caminos de Zaza llevan al Valencia y que las negociaciones están a punto de entrar en ´zona caliente´.

El representante italiano habló para ´Calciomercato´ y fue muy explícito. Confirmó las negociaciones entre clubes, dijo que una vez se termine de acordar cómo se desliga Zaza del West Ham donde ha jugado cedido lo que va de temporada 2016/17, se comenzará a negociar con el Valencia –y sin opción de compra obligatoria para el club de Mestalla-, y hasta se atrevió a decir que en cuestión de días puede haber acuerdo. Tan claro lo ve el agente que hasta se deshizo en elogios hacia el Valencia, club del que llega a decir que es "un destino con encanto" para el delantero italiano. Digamos que todos los caminos de Zaza llevan al Valencia, o que todos los caminos llevan a Zaza.

Estas son las palabras de Morabito cuando se le pregunta por el interés del Valencia y si le gustaría que el delantero italiano terminara vistiendo la camiseta blanquinegra: "Con el debido respeto al West Ham, el Valencia es otra cosa diferente. Un club con una gran historia, que sirve para luchar para ir a la Liga de Campeones, algo que los londinenses no alcanzarán. También hay una garantía, que se llama Cesare Prandelli, un técnico de la frecuencia técnica y un gran ser humano, que lo quiere en persona. En cuanto a la calidad de vida, los dos no son realmente comparables. Respecto al resto de ofertas, estoy acostumbrado a hablar de lo que es real y concreto como es interés del Valencia CF". Y dice varias cosas interesantes, una que la figura de Prandelli es vital en la decisión de Zaza, y otra que el interés del Valencia es muy serio y firme, hasta el punto que no entra a valorar "el resto de ofertas".

Confirma también que ahora West Ham y Juventus están terminando de romper el contrato que tenían y por el que Zaza jugaba cedido en el equipo londinense a cambio de cinco millones de euros durante toda la temporada, con una opción de compra para los ingleses que finalmente no han ejercido porque han descartado al futbolista: "En estos momentos trabajamos con la Juventus para arreglar todo. Una vez hayamos trazado la oferta total, entonces el acuerdo con el Valencia entrará en una etapa más caliente y avanzada. Ahora estamos sólo en las primeras fases".

Por último Morabito lanza otro guiño al Valencia al tiempo que espera el acuerdo con la Juventus: "Hay una negociación en marcha, estoy siendo cuidadoso con la discusión entre los dos clubes, mientras que su padre Antonio Zaza se encarga de Simone. Estamos hablando de unos pocos días, mucho dependerá también de la voluntad del jugador. El Valencia es serio, es un destino con encanto en mi opinión".

Y por si las palabras del agente del jugador no fueran lo suficientemente clarificadoras de cómo está el fichaje de Zaza por el Valencia, ayer miércoles también habló Antonio Zaza, padre del futbolista. Por primera vez admitió en público la negociación con el Valencia, si bien las veces que SUPER se ha puesto en contacto con él nunca las ha negado, y como Morabito, habla de la figura de Prandelli y de cuánto puede pesar en la decisión final de su hijo: "Zaza no va a regresar a la Juventus. ¿Valencia? También existe la Serie A. La aventura de Simone en el West Ham ha terminado y estamos evaluando diferentes situaciones para su futuro. Estamos hablando con el Valencia, pero no es la única situación concreta que estamos considerando. Es evidente que a mi hijo le encantaría ser entrenado por un gran entrenador como Cesare Prandelli pero es posible que Simone pueda volver a jugar en la Serie A". Se les entiende todo a los dos...