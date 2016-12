Mangala enciende las alarmas

Los problemas se repiten en la defensa del Valencia CF de manera casi idéntica a los vividos antes del partido frente a la Real Sociedad. Aquel 10 de diciembre Aderllan Santos y Aymen Abdennour formaron la pareja de zagueros titulares en Anoeta. Esta vez los niveles de alerta con vistas al primer partido de 2017 todavía son más altos. Ezequiel Garay y Eliaquim Mangala continúan lesionados mientras que el tunecino jugará la Copa Africana de Naciones (CAN) y ya no se entrena con los blanquinegros desde el día 28. Además, este jueves Aderllan Santos, que también arrastra molestias musculares, se retiró a mitad de la sesión. Cesare Prandelli no quiso correr más riesgos en una matinal en la que Garay ni Mangala no salieron al campo.

Garay y Mangala tienen complicado llegar al partido del 3 de enero ante el Celta, la ida de los octavos de final de la Copa. Incluso, aunque quedan cuatro días por delante antes del duelo, ayer desde el club se daba casi por descartado al central francés, teniendo en cuenta el exigente calendario de dos partidos por semana que espera en enero si el equipo fuese avanzando rondas en la competición del K.O. El zurdo propiedad del City, como se indicaba el miércoles en las páginas de SUPER, se resintió de sus molestias musculares en el último choque antes de las vacaciones con el Leganés. El miércoles los médicos confiaban en que se recuperase a tiempo, pero ayer las sensaciones de Eliaquim fueron peores y ya no acompañó en la ´jaula´ a Nani.

Los planes de Cesare Prandelli son que Santos esté en condiciones –por lo que ya se le preparó un trabajo a menor intensidad que al resto – y pueda acompañarlo al menos uno de los dos lesiones que más preocupan: Garay y Mangala. Después de intercambiar impresiones con el cuerpo médico el italiano aguarda antes la recuperación del argentino, aunque tampoco será una cuestión sencilla, ya que aún no ha salido al campo desde la rotura fibrilar que padeció contra el Málaga hace tres semanas, justo el plazo de baja que se marcó en su momento. Prandelli espera que Ezequiel no tarde en aparecer por la popular ´jaula´ y pueda ser la pareja de Santos el martes ante el Celta.

Con un panorama tan poco esperanzador en cuanto a los efectivos existentes en el centro de la defensa, el entrenador de Brescia citó a dos jugadores del Valencia Mestalla para entrenarse con el equipo en los próximos días: El valenciano de Aldaia Javi Jiménez (18 años) y el ucraniano Ivan Zotko (20). Los dos cuentan con opciones de entrar en la convocatoria de Copa que facilitará Prandelli el martes e, incluso, al menos uno de ellos de jugar si se confirman los malos augurios con Mangala y Garay no llega a tiempo. En este sentido, los técnicos y los médicos deberán también decidir en los próximos días si fuerzan o no la máquina con la pareja titular con un mes por delante de vital importancia para el futuro.

Curiosamente, otro de los jugadores que el técnico ha contemplado como central zurdo de emergencia, Siqueira, no se ha entrenado estos dos últimos días con el equipo. El brasileño ha apurado las vacaciones navideñas en su país con permiso del club y está previsto que se una al grupo este viernes, al igual que Ryan. Medrán y Gayà, ausentes ayer, también volverán hoy tras jugar en Málaga el benéfico ´Champions for life´. Entre una y otra circunstancia Prandelli concluyó la sesión con sólo dos defensas del primer equipo: Montoya y Cancelo.

Nani, en solitario en la ´jaula´

El extremo portugués lo tiene más fácil que Garay y Mangala para estar en condiciones de jugar ante el Celta. Ayer volvió a la ´jaula´, donde los jugadores suben la intensidad en el paso previo a la integración con el grupo como última fase de la recuperación. El ex de Fenerbahçe demostró estar muy mejorado de la lesión muscular en el muslo y se le vio disparando con potencia y realizando cambios de ritmo sin problemas.