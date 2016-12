Prandelli dimite como entrenador del Valencia CF

Se marcha Prandelli. El técnico italiano ha dejado de ser entrenador del Valencia CF a primera hora de la tarde de este viernes después de hablar con Anil Murthy, consejero ejecutivo de la entidad. La Cadena Ser en Valencia ha informado que estaba rescindiendo su contrato, y según ha podido saber SUPER, el técnico ha presentado su dimisión irrevocable, por lo que no ha habido negociación posible, dejando descabezado el proyecto justo tres meses después de su llegada. Prandelli ha dirigido este viernes su última sesión en Paterna con total normalidad.

El técnico italiano, que no confía en el potencial actual de la plantilla, considera que Peter Lim no ha cumplido con lo prometido ya que le pidió que fichara cuatro o cinco jugadores de más de 25 años, algo que el propio entrenador ya dijo en rueda de prensa cuando se le preguntó por el fichaje de Maksimovic, futbolista al que el club de Mestalla quiere fichar a coste cero para la temporada que viene. Al presentar su dimisión este viernes, el entrenador ha expuesto que siente que en el club no existe la confianza suficiente en torno a su figura.