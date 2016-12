¿Y ahora qué, Peter Lim?

¿Hacia dónde va el Valencia CF? ¿Qué queda de este proyecto? ¿Qué pasa con los fichajes y la revolución de enero? ¿Va a seguir Voro hasta final de temporada o será una vez más cuestión de semanas que venga un nuevo entrenador? Son las preguntas que se hacen los valencianistas tras la sorprendente despedida de Cesare Prandelli apenas a dos días de que se abra el mercado de invierno. De momento, Voro se hace cargo del equipo, que es ahora mismo lo más importante dada la situación en que se encuentra el equipo. García Pitarch quiere retomar las conversaciones con Zaza y con Maksimovic, dos operaciones que por diferentes razones han quedado en pausa, una por la salida del italiano y otra por las declaraciones del propio Prandelli tras el partido de la Copa ante el Leganés. Estas son algunas las respuestas que tienen los ejecutivos del Valencia de aquí respecto a algunas de esas preguntas.



Simone Zaza

Suso lo ve ahora un poco más complicado pero afirma que "a Simone ya lo quisimos en junio, me queda hablar con él y con su padre pero el vínculo italiano era confortable para ambos. Por nuestra parte, si Simone y su familia deciden venir al Valencia tienen las puertas abiertas".



Maksimovic

"El nombre de Maksimovic sale de una propuesta de la secretaría técnica. Antes de reunirnos en Singapur facilito al míster y a sus colaboradores una lista por puestos para que ellos conozcan los jugadores que la seceretaría técnica y el director deportivo avalan. Les digo que ellos trasladen jugadores que crean de su interés, él -Prandelli- no nos facilitó ningún nombre, sí alguno de sus asistentes. Después de tener conocimiento de Maksimovic en la reunión de Singapur su opinión fue buena. Con esa opinión a favor de la secretaria técnica y la mía propia intenté firmar a ese jugador con la idea de que viniera en julio, pero después de las declaraciones, al chico y a su agente les creó cierta confusión. Ahora hay que retomar esa situación si ellos quieren porque el día 1 es libre de firmar. Fue siempre para que pudiera venir en julio, para venir ahora habría que negociar con el Astana".



Fichajes y salidas

Anil Murthy asegura haber estado en contacto este sábado desde las cuatro de la madrugada con Lim, quien desde Singapur le ha trasladado que "ahora lo más importante es la plantilla y habrá jugadores para reforzarla". ¿Qué jugadores? Responde García Pitarch: "Ahora hay que escuchar a Voro, esta idea deportiva funciona en base a un criterio y es que las decisiones deportivas las toman tres personas, Peter Lim/Layhoon que son un cuerpo, el director deportivo y el entrenador. Se ha ido pensando un equipo en base a perfiles y posiciones con Prandelli, ahora hay que hablar con Voro y ver lo que piensa".



Voro y la plantilla

"La idea ahora mismo es que Voro prepare el equipo de la mejor manera posible, nadie ha puesto ningún plazo, no hemos buscado entrenador y mientras Voro tenga fuerza y quiera tiene toda la confianza", ha explicado Suso respecto a la posibilidad de que el de l´Alcúdia siga hasta final de temporada. Murthy y García Pitarch han estado reunidos a primera hora con la plantilla y estas son las sensaciones del director deportivo, quien explica que después de haberse anunciado una revolución con salidas imporantes ahora "empieza un poco de cero, la estructura son tres patas y ahora hay una persona que sustituye a otra y tiene un cargo muy relevante, la opinión de Voro es importante. A la plantilla la he visto responsabilizada ante una situación así, creo que ellos siempre han demostrado que tienen una vinculación con Voro importante y eso siempre ha llevado a un rendimiento alto, confiamos que eso también ocurra esta vez, por eso hemos tomado esta decisión. Tenía que haber sido Voro o Curro Torres, que está haciendo un trabajo bueno en el B, los dos tienen capacidad para llevar el equipo pero ha pesado un poco más la experiencia de Voro en situaciones similares que darle a Curro esta situación comprometida. Probablemente en un futuro pueda tener esta oportunidad".



El modelo de Peter Lim

Al borde descenso, ¿no cree que ha llegado el momento de decirle a Peter Lim que así no se puede funcionar? ¿No cree que es momento de tomar una serie de decisiones con otras personas que sepan de qué va esto y puedan hacer rentable esta inversión? Es la pregunta formulada al director deportivo, que responde con esta afirmación: "No te puedo responder, tengo una opinión, el día que compre el Vallbonense el director deportivo tomará todas las decisiones deportivas".



Dimisión de García Pitarch

"Si el entrenador que yo he apoyado dimite, me parece un acto de responsabilidad decir, bueno, si el míster se va, yo que le he apoyado me voy también. Si mi padre viviera, que no vive, creo que no entendería que yo ahora me fuera. Para mí sería más fácil haberme ido pero no es momento de que los valencianistas renieguen de la camiseta y se quiten el escudo, es el momento para que todos los valencianistas expresen su sentimiento y sus quejas porque es lógico, pero que apoyen al equipo. Este equipo no es Prandelli ni García Pitarch ni Peter Lim, necesitamos que los valencianistas estén con el club en una situación que no es fácil", afirma el director deportivo respecto a su primera decisión de poner su cargo a disposición de Layhoon Chan.