Prandelli a Suso: "Si no vienen inmediatamente cinco jugadores, me voy" F. CALABUIG

Suso García Pitarch ha explicado las circunstancias que rodearon la dimisión de Cesare Prandelli como entrenador del Valencia CF en una rueda de prensa junto al consejero ejecutivo Anil Murthy, una situación que se presentó al regreso de las vacaciones y se ha precipitado en poco más de 24 horas.

"Todo viene de hace dos días, cuando el míster viene de vacaciones me solicita cual es la posición de la presidenta y el club en las negociaciones para reforzar el equipo. Tuvimos una videoconferencia con la presienta en la que Layhoon expuso una situación, el míster expuso también la suya y en vista de cómo estaban las cosas cuando acabaron dije que ponía mi cargo a su disposición y me iba a mi casa. Consideraba que era conveniente para mí irme a mi casa, y el mister dijo, ´si tú te vas yo me voy´. La presidenta se quedó sorprendida y dijo que aquí no se va nadie, que esto es un proyecto a largo plazo y no hay discusión. ´Confiamos en vosotros y teneis que seguir trabajando como un equipo´.

Después me fui a comer con el mister y estuvimos tranquilamente charlando sobre jugadores y posibilidades para reforzar el equipo. Ayer viernes me quedé a ver el entrenamiento y cuando acabó en la esquina del campo el míster me llamó y me dijo... ´quiero inmediatamente cinco jugadores´. Él la semana anterior dijo en Singapur que estaría confortable con cuatro jugadores, hablo de posiciones, no de jugadores, Prandelli nunca ha dado ningún nombre. Las posiciones eran un delantero, dos medios centros y un lateral izquierdo. Después, de vuelta de vacaciones, con la lesión de Mangala pidió un central y me dijo si podían venir inmediatamente. Le dije que el nivel de jugadores que él quiere contratar y todos queremos contratar son de un alto coste y hablamos de que podría venir uno, pero no los cinco. Él dijo que si no venían cuando antes se iba esa misma tarde. ´Quiero hablar con Layhoon y si no vienen esos cinco jugadores, me voy´.

El director deportivo del Valencia habla de dos nombres en especial como refuerzos que estaban cerca de venir al menos hasta ayer: "El día anterior le dijimos que, en ese nivel de coste de jugadores, inmediatamente se podía hacer la contratación de Obi Mikel y Zaza, que nos dijera cual era su prioridad, y él dijo que le diéramos 24 horas para pensar si prefería un mediocentro o el delantero. Creo que esta era una situación que estaba a otro nivel y Anil se reunió a solas con el míster. Después de esa reunión le dije a Anil que yo dimitía y Layhoon dijo que no se admitía un acto de esa irresponsabilidad. Para mí sería más fácil haberme ido, estaría ahora con la familia esquiando, pero no es momento de que los valencianistas renieguen de la camiseta y se quiten el escudo, es el momento para que todos los valencianistas expresen su sentimiento y sus quejas porque es lógico, pero que apoyen al equipo. Este equipo no es Prandelli ni García Pitarch ni Peter Lim, necesitamos que los valencianistas estén con el club en una situación que no es fácil".