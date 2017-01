Curva Nord convoca a los aficionados para protestar contra Peter Lim

La Curva Nord ha emitido un comunicado en el que muestra su disconformidad con la expulsión de la grada de algunos de sus miembros y convoca a los valencianistas a una protesta pacífica contra la actual directiva del Valencia CF. Será este martes 3 de enero a partir de las 18:00 frente a Mestalla, antes del partido de la Copa entre el Valencia y el Celta. Este es el texto íntegro del comunicado:

Ante la injusta medida que el Valencia Club de Futbol ha adoptado en lo relativo a los afectados +30 queremos expresar lo siguiente:

Consideramos que la decisión adoptada por el VCF de expulsar a un número indeterminado de socios y accionistas de este club, mayores de 30 años, es una argucia más de esta directiva, ante la cual, nos vemos obligados a realizar otro comunicado para que la afición, abonados y accionistas del VCF conozcan la realidad de esta situación.

Nos crean o no, esta es la verdadera situación que sufren los afectados +30 y lo vamos a demostrar allí dónde corresponda y nos quieran escuchar.

El regreso de los +30 no es mas que una purga encubierta, a dedo y sin prueba alguna, para poder expulsar a integrantes de Yomus y de CN10, socios y accionistas del VCF y otras personas por la sencilla razón de ser críticas con la gestión de Meriton. Jóvenes y mayores, todos valencianistas que por el mero hecho de mostrar su desacuerdo con la gestión de la actual directiva, reciben un burofax con expediente sancionador de expulsión.

No os dejéis engañar por comunicados oficiales del Club que esconden la realidad. No expulsan a gente por ser violenta, ni por golpear el autobús en Paterna, sino por ser la única voz crítica hacia esta gestión en Mestalla. Su único objetivo es silenciarnos por la vía de la expulsión. Hay gente expulsada que no estuvo presente en Paterna y están en disposición de demostrarlo, algunos estaban trabajando, otros de viaje. De momento todo está en manos de nuestros abogados, y por supuesto la gente de la Curva seguirá con su compromiso de no animar en Mestalla hasta que todo se resuelva con claridad.

No entendemos este tipo de artimañas por parte del Club al que amamos y del que formamos parte. Es del todo incomprensible esta forma de actuar que solo provoca más fractura y división entre los valencianistas, cuando mas falta hace la unión para poder salir de la crítica situación deportiva. Situación que se complica más aún tras la dimisión del entrenador del primer equipo el Sr. Prandelli, que harto de las promesas incumplidas por parte de Meriton, del poco compromiso de la plantilla y de la inacción de la directiva se ha visto incapaz de llevar al Club a los puestos donde merece estar.

Por este motivo, convocamos a una protesta pacífica y libre a todo aquel valencianista que quiera sumarse, contra la actual directiva del VCF, para el próximo día 3 en el encuentro de copa VCF-Celta dónde expresaremos nuestra disconformidad con la gestión actual y pediremos que se asuman responsabilidades.

Nos gustaría además, agradecer todas las muestras de apoyo y cariño, que son muchas, de todos esos valencianistas anónimos que no están conformes con la penosa gestión tanto deportiva como social, por parte de los actuales dirigentes de este Club. Algunos entienden al VCF como un lugar de paso en el que hacer negocios, para otros es nuestra vida.