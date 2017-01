El primer reto de Voro: inventarse una defensa

El Valencia CF ha empezado a entrenarse sobre la hierba con media hora de retraso sobre el horario previsto, 12:30. El equipo y el 'nuevo' cuerpo técnico han estado encerrados en el vestuario durante media hora. A la una de este primer día del año han salido al campo 24 jugadores, cuatro de ellos del filial, dos porteros y dos centrales, Zotko y Javi Jiménez, y es que las lesiones han generado un agujero en el corazón de la defensa.

Ezequiel Garay y Eliaquim Mangala continúan sin salir al césped debido a sus lesiones musculares y los dos, según fuentes del club, están descartados para el martes 3 de enero recibir al Celta en Mestalla en la ida de los octavos de final de Copa. El francés apenas salió esta mañana del 1 de enero a ejercitarse en solitario en la jaula. Además, los problemas crecen en este Valencia y antes incluso del final de los ejercicios de calentamiento se ha vuelto a retirar de la sesión el único central sano, aunque entre algones, Aderllan Santos. Cabe destacar que Aymen Abdennour tampoco estará, ya que se halla concentrado con Túnez para la Copa África.

Voro va a esperar por Aderllan. No se descarta que el defensa brasileño pueda jugar infiltrado, ya que sus molestias no son de tipo muscular. Sin embargo, el entrenador tiene por delante un complicado reto para su quinto 'reestreno' en el banquillo: componer una defensa de garantías con las numeros bajas que marcan las horas previas al Valencia-Celta. Los gestos de Santos no han sido buenos a la hora de retirarse. Las opciones de los canteranos Javi Jiménez y Zotko, al menos para uno de los dos, suben como la espuma conforme se acerca el partido.

El otro boquete para Voro estará en el lateral izquierdo. Gayà sufre una contusión en el hombro y los médicos están "pendientes de evolución". Es difícil que pueda llegar en condiciones. Voro barajará las opciones de Siqueira como central o de Montoya en el lateral izquierdo. La recuperación de Santos, que jugaría infiltrado, si lo hace, ayudaría en buena medida al entrenador a resolver el complicado galimatías en la defensa del equipo. Por último, el australiano Mat Ryan trabaja al margen del grupo tras haber sido intervenido hace unas semanas en la cadera por un quiste.

Los hombres de Voro

Voro vuelve a confiar en los hombres con los que ya trabajó en las semanas en las que el Valencia se midió a Alavés, Leganés y Atlético. Pablo Rodríguez, analista táctico y de rivales del club, colabora con el de l'Alcúdia muy de cerca. Juan Monar es el preparador físico y Otxotorena ha estado acompañado de Borja en un día en el que Sivera también se ejercita con el primer equipo valencianista. Anil Murthy y Suso García Pitarch presencian la sesión del Valencia en Paterna, un equipo que vuelve a empezar de cero tras la dimisión como técnico del italiano Cesare Prandelli.