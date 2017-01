Feghouli, fuera de la Copa de África con Argelia

Sofiane Feghouli, exjugador del Valencia CF, se ha quedado fuera de la lista definitiva de Argelia para disputar la Copa de África durante el mes de enero. El ahora jugador del West Ham inglés estaba en la preselección de los 32 que había adelantado el técnico belga Georges Leekens la pasada semana, pero no ha pasado el último corte y está fuera de los 23 elegidos. A Feghouli, tras su salida del Valencia el pasado verano, no le van bien las cosas al menos deportivamente hablando. No ha logrado hacerse hasta el momento con un puesto de titular en el club londinense y ahora tampoco estará con su selección en el mayor evento deportivo del continente africano.