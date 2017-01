Los fichajes, en ´stand-by´

La espantada de Prandelli ha provocado que los fichajes estén ahora mismo estén en ´stand-by´ y el club tenga la necesidad de retomarlos. El resultado de toda esa incertidumbre es el bloqueo que ahora existe en el capitulo de altas y bajas.

¿Qué pasa con Simone Zaza, Obi Mikel o Nemanja Maksimovic? El italiano de la Juventus, cedido en el West Ham, era una de los objetivos claros para la delantera, pero la dimisión de Prandelli lo aleja del Valencia. "Volveré a hablar con Zaza y su padre. Está claro que ya no va a tener el entorno italiano, que era confortable para él", decía Suso. También se espera la respuesta del mediocentro del Chelsea. "El día de Navidad me senté con Obi Mikel, pidiéndole permiso al Chelsea, y me dijo que se lo iba a pensar. Veremos". Suso también tiene previsto retomar el fichaje del serbio. "Intenté firmar a ese jugador para que viniera en julio. Después de lo que sucedió -las dudas de Prandelli-, el chico se echó atrás. Ahora es el momento de retomar la situación". Ahora casi todo empieza de cero.