Fede Cartabia se borra del Valencia y Voro cita a seis canteranos

Voro González ha dado su primera lista de convocados para el partido de este martes contra el Celta de Vigo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. La citación es de 19 jugadores. Los cuatro centrales del primer equipo son baja: Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay, Aymen Abdennour y Aderllan Santos. También se ha caído de la lista el portugués Luís Nani que no está al cien por cien todavía tras recuperarse de su lesión. La noticia ha saltado con Fede Cartabia. El argentino ha entrenado con normalidad. Sin embargo, al final de la sesión le ha dicho a Voro "no estar en condiciones de jugar". "Voro, yo no estoy, me ha dicho, será un tema que tendrá que hablar con el club, quiero jugadores comprometidos y si un jugador me dice que no quiere jugar...", ha reconocido el míster. Voro tampoco cuenta con los lesionados José Luis Gayà y Mathew Ryan.

La lista la completan seis canteranos: Sivera, Lato, Javi Jiménez, Carlos Soler, Sito y Rafa Mir. La citación de 19 es la siguiente: Diego Alves, Sivera, Jaume; Montoya, Cancelo, Javi Jiménez, Siqueira, Lato; Mario Suárez, Enzo Pérez, Parejo, Carlos Soler, Munir, Medrán, Bakkali; Sito, Santi Mina, Rafa Mir y Rodrigo. El portero Sivera entra en la lista de 19 por las molestias físicas que arrastra Diego Alves, que no completó el entrenamiento y trabajó la segunda parte en la jaula.