Voro: "Hay que afrontar esto a pecho descubierto, con responsabilidad y dignidad"

Voro afronta una nueva etapa al frente del banquillo del Valencia y con el Celta de Vigo como primera parada, el técnico ha querido dejar las cosas claras en la rueda de prensa previa al duelo copero:

¿En qué estado coge el equipo?

No hemos tenido prácticamente tiempo para trabajar aspectos técnico tácticos y la situación anímica después de la situación del equipo es fundamental. Es el punto de partida, donde debemos incidir. Hacen falta más cosas pero ese es el primer paso y es de lo que hemos estado hablando.

¿Como está el vestuario?

Lógicamente es un vestuario tocado por los resultados de esta temporada y muchos estuvieron el año pasado, en un año nefasto. Se van acumulando situaciones y el equipo es consciente de lo que sucede, no está alejado de la realidad. El equipo sabe que depende de ellos, debemos juntarnos para intentar mentalmente tener la cabeza lo más libre posible y competir con las máximas garantías. Es el primer paso para ganar, el resultado al convencimiento al trabajo. Hemos tenido la desgracia que el equipo ha hecho mucho por ganar y por desgracia ha perdido. Ha sido un coninuo, sin salir de la situación, y nos ha llevado a esto.

¿Está mentalizado para seguir hasta junio?

El club, cuando me llamó el viernes, me dijo que el entrenador había dimitido y me ofreció toda la confianza. A diferencia de otras ocasiones, el club me ha transmitido total confianza. No me ha dicho que son dos, tres días, dos o tres partidos. Es un motivo de orgullo y una gran responsabilidad que el club piense en mí en estos momentos, lo asumo porque lo he hecho otras veces y porque creo que puedo aportar algo de solución, si no hubiese dicho que no. ¿Marcarme plazos? Desde el viernes hasta ahora los acontecimientos se han precipitado de tal forma que lo más importante para mi es el partido de mañana. Nos gustaría seguir en la Copa del Rey. Tenemos muchos problemas en cuanto a lesionados. los cuatro centrales no pueden jugar, más Gayà o Nani. Fede que me ha dicho que no está en condiciones de jugar.... Somos los que somos y somos los únicos que podemos sacar esto adelante. Hay que luchar, dar una buena imagen y competir dignamente. No podemos pedir más. Lo demás ya vendrá.

¿Ha hablado con la presidenta?

Sí, no por la llamada del viernes, hemos seguido hablando y acabo de estar con ella. He dicho siempre que ella pone todos los medios para que el club funcione. El fútbol no es fácil. Yo veo que buscan las soluciones, están preocupados, igual que nosotros. Yo lo veo, lo palpo, no es un postureo. En eso estamos, en buscar soluciones. La situación se ha complicado. El entrenador ha dimitido, no es habitual, sus razones tendrá... Los acontecimientos han llegado así y hay que afrontarlos a pecho descubierto, con dignidad y responsabilidad. Eso va con mi forma de ser. Lo demás llegará cuando tenga que llegar. El primer escalón es el partido de mañana. Venimos de una situación difícil y hay que competir con dignidad con las armas que tenemos. Lo que se produce en el terreno de juego es el punto número uno para solucionar todos los problemas.



¿Qué puede aportar Voro?

Creo que puedo aportar alguna solución, consciente de la situación en la que se encuentra el club lo asumo, lo intentaré según mis conceptos y mi filosofía. Lo importante es trabajar, mejorar y competir. El trabajo se ve reflejado cuando el balón echa a rodar. Y ahí no puedes engañar a nadie. Tienes que ir con confianza, todos juntos. No es una cosa de entrenador ni de jugadores. Todos. El staff, la entidad y los aficionados.

¿Cuenta con Parejo?

De nombres de jugadores, posibles salidas o incorporaciones no quiero hablar, ese es el escalón cuarto o quinto, no me da para pensar en ello. Parejo está en la lista, es un jugador que ha cometido un error y lo sabe, tiene que aprender de ese error. No se le puede martirizar por eso. Si yo fuera el entrenador del otro equipo me gustaría que Parejo no estuviera en el terreno de juego. Le veo capaz de manejarse en esta situación y rendir.

¿Qué hay de diferente con las anteriores veces?

Siempre que se me ha dicho me han marcado los plazos porque el club pensaba en otras cosas, en este caso no hay esos plazos. Estoy agradecido y responsabilizado. Lo demás ya se me valorará. Solo pienso en el partido de mañana. Lo que tenga que ser será con convencimiento, buscando lo mejor para el equipo y la entidad.

¿Si continúa, dará su opinión sobre el mercado?

Si llega ese momento, por supuesto que algo tendré que decir. Es normal que ese modelo funcione, se hace así en todos los clubes. El presidente o el dueño, el entrenador y el director deportivo. Esas tres patas tienen que funcionar. Tienen que ir todos de la mano, no hay otra. Eso no está en mi cabeza de momento.

¿Va a venir Obi Mikel?

Hasta el viernes todo lo que sabía de fichajes lo veía en los medios. Ni tenía información ni quería tenerla. La situación ha cambiado pero veo muy lejos eso, llegará si tiene que llegar.

¿En caso de que la plantilla fuera la que es, detecta el suficiente potencial?

La plantilla, y se lo he dicho a los jugadores, es mejor de lo que los resultados dicen. Por lo que sea, el fútbol es complejo y a veces hay dinámicas que se tuercen y no das con la solución y eso implica muchos estamentos. Los jugadores y otros. Tenemos un equipo que puede dar un rendimiento superior pero la culpa no es de los jugadores solo, es de todos. No podemos culpar únicamente a los futbolistas. Sí que es verdad que es el que encaja o el que marca el gol pero hay muchos más implicados. Hay una plantilla para salir de esta situación.

¿Por qué no está Fede para jugar?

La situación es que hoy en el entrenamiento me dice Voro yo no estoy. Anímicamente no está y hemos llamado a Sito. Tenéis la respuesta a que yo hable de fichajes o salidas. Será un tema que tendrá que hablar con el club. Los dieciocho que estén en la convocatoria tienen que estar dispuestos a jugar y a darlo todo. Si uno me dice que no quiere jugar, es un tema del club.

¿Está peor ahora el equipo que cuando lo cogiste con Ayestaran?

Las dos situaciones son difíciles. Este es un escenario parecido, con matices pero quedan menos partidos. Sí, es una situación difícil porque tenemos más piedras en la mochila.

¿Cómo va a solucionar el problema de la defensa?

Es complicado afrontar un partido con esta necesidad, es una eliminatoria de dos partidos, queremos dar buena imgaen y ganar, necesitamos eso como el comer. No tener a los cuatro es difícil, es triste para el equipo pero tendremos que adaptar jugadores a esa posición y hay gente del filial que nos echará una mano. Es fundamental que el que salga lo haga al cien por cien. Si Gayà se ha fastidiado la clavícula es una lástima, no podemos pensar en ello mucho. La lista es la que es y no hay vuelta atrás. Intentaremos competir al máximo nivel.