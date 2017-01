Voro: "Esta competición ya no es para nosotros"

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', analizó la derrota de su equipo frente al Celta de Vigo en Copa del Rey:

¿Qué se puede decir?

Es un resultado muy duro. Evidentemente el equipo en la situación en la que está, con las bajas que tiene, si recibes un gol en el primer minuto, si el segundo le da a uno y entra, si el Celta nos mete tres goles en tres acciones, esto es una losa para poder competir en el resto del encuentro. La situación es difícil pero los únicos que la pueden sacar adelante son los que estamos aquí: jugadores y cuerpo técnico. Hay que pensar en Osasuna a partir de mañana. Los futbolistas han querido. Es difícil explicarlo con este resultado pero nos han perjudicado las circunstancias de una forma grave y trágica. El equipo ha competido 55 minutos en unas condiciones muy difíciles.

Quiere ser el entrenador hasta final?

Estoy a disposición del club y me han transmitido total confianza, lo que tenga que venir vendrá. Me preocupa el club, los jugadores, esta situación. Hay que revertirla cuanto antes, el lunes hay un partido muy importante. Todo lo que tenga que hablarse se hablará. Me siento capacitado para poder ayudar a sacar esto adelante. No tengo ningún tipo de duda. Ha habido circunstancias adversas para recibir este resultado tan duro. En la Liga estamos mal y necesitamos los puntos. En nuestra situación es complicado, esta competición ya no es para nosotros aunque en el fútbol siempre hay algún milagro.

¿Es serio esta situación de indefinición?

No es normal que un entrenador dimita de la noche a la mañana. A partir de ahí los acontecimientos se han desarrollado muy rápido, ahora vamos a preparar el partido de Osasuna. El club me transmite confianza, estoy capacitado. Todo lo que tenga que venir se hablará. Tengo las espaldas muy anchas. La situación es la que es. Conozco el club, los jugadores, la situación y la afronto. Es difícil pedirles a los jugadores que nos apoyen pero hemos visto el nerviosismo de los jugadores con el cero a tres. Los jugadores se han esforzado, han competido con circunstancias brutales. El resultado hace que mis palabras tengan poca defensa. A perro flaco todo son pulgas. Es una desgracia pero también es una realidad.

¿Han bajado Suso y Layhoon al vestuario?

No ha habido mensaje. Han bajado al vestuario pero en estos momentos sobran las palabras. Todos están abatidos por esta situación. Hay que levantarse mañana a trabajar dignamente, esforzarse y prepararse para el siguiente partido, no podemos aplazar los partidos. Tenemos que competir el partido del lunes, la situación no nos da para más plazos.

¿Es su momento más complicado en el banquillo?

Son situaciones muy complicadas, lo peligroso de cuando con Koeman es que quedaban cinco partidos y ahora queda toda la segunda vuelta y tres partidos más. Hay tiempo para revertir la situación. Soy optimista. El descenso está ahí pero soy optimista. Estos futbolistas van a rendir y van a sacar al equipo de esta situación de peligro de descenso. La situación es muy complicado, nos queda mucho para salir. Esto lo digo desde el convencimiento, no vendiendo humo. Esta plantilla puede ofrecer más rendimiento. Los jugadores son los que juegan pero no los únicos culpables.

Han penalizado los errores.

El fútbol son aciertos y errores. En el primer gol si el chaval ve que puede hacer penalti no mete la pierna. El delantero pone más de su parte para caer. El segundo es una pérdida de balón que se puede solucionar pero el rival tira, le pega a otro y se mete. Son circunstancias. He visto a los jugadores nerviosos. Les ha podido la situación. He visto a la gente pelear y sufrir.