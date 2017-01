Paco Rausell: "Es hora de animar y sacar al equipo de abajo"

El Valencia CF tiene una grada de animación que no anima y uno de los fundadores de la Curva Nord da un paso al frente para buscar solución a un conflicto enquistado con el club, en un momento en que salvar al equipo. Quiere que el partido de hoy sea el punto de partida

¿Por qué ahora este escrito explicando el conflicto con CN10 y llamando a la afición ayudar al equipo?

Porque veo que Curva Nord sacó un comunicado diciendo que no iban a animar al equipo y yo quiero impedir que eso siga ocurriendo, lo que busco sobre todo es que la Grada anime. Pienso que les estoy haciendo un favor porque si la Grada anima, todo Mestalla estará con la Grada, y cuando haya que protestar por cualquier cosa que esté pasando en el club, toda la afición irá a una. La guerra entre Mestalla y la Curva, entre la Curva y el Valencia o entre el Valencia y Mestalla hay que cortarla de alguna manera, es hora de pensar en el momento en que nos encontramos, que es la peor crisis deportiva y social en la historia del Valencia. Lo primero es sacar al equipo de ahí abajo y, cuando tengamos veinte o treinta puntos más, será el momento de hablar y buscar las soluciones adecuadas porque esto no se puede volver a repetir.

La idea sería blindar Mestalla, que la grada de animación dentro del estadio sea una grada que anime y, si hay que protestar, que sea fuera.

Correcto, así es como empezó la Curva, entonces estaba Manuel Llorente y nosotros no queríamos que desde allí se criticara a Llorente y al Club, aunque después fuera sí hicimos concentraciones contra Llorente. Después, con Salvo lo mismo, nunca cantamos contra nadie del club porque ahí dentro lo que hay que hacer es animar.

Como uno de los fundadores de la Curva, ¿por qué cree que se ha llegado a esta situación de bloqueo?

El tema es complicado y ha habido varios momentos clave desde la venta del Club, decisiones del Valencia que no se entienden, pero la gota culminante fue la expulsión de la Grada de los mayores de 30 años, una medida que no entiende nadie. Lo que ha hecho el Valencia es dar a Yomus y a la Curva la posibilidad de aprovecharse de esa parte de la medida que no entiende nadie para cobrarse todas las facturas del pasado. En mi caso, lo que yo opino lo opino yo y utilizo para ello mi cuenta de Twitter, no necesito la cuenta de la Curva para esconderme detrás.

Denuncia que hay personas en la Curva que miran por sus intereses y no por los del colectivo.

Hace unos meses no lo pensaba, pero ahora sí. Después de haber intentado buscar soluciones de la mano de la Curva y de ver que siempre hay una mano negra ahí que no te deja, es cuando te das cuenta de que en realidad hay personas que no quieren solucionar nada y solo quieren que les reconozcan que tienen razón. Está claro que el Club ha hecho cosas mal, pero los que mandan en el Club igual dentro de dos años ya no están, o el mes que viene porque el fútbol es así. Somos la Curva Nord y tenemos que animar, si no cumplimos en nuestra parcela no podemos pedir otras cosas.

Celebró hace unos días ese comunicado del Valencia en que se anunciaba la readmisión de los mayores de 30 años con excepción de algunos, que han sido expulsados.

Conozco a algunos de los expulsados y son gente fenomenal, no creo que todos sean violentos. Lo que han de hacer es denunciar y si el Valencia no tiene nada contra ellos volverán a entrar a la Grada.

Pero tampoco los habrán expulsado porque sí.

No, a ver, estoy convencido de que no.

En ese mismo comunicado se hablaba de coacción y amenazas por parte de algunas personas para que la gran mayoría de la Grada no anime. ¿Le consta que eso ocurre?

He estado dentro de la grada y he visto como se amenaza a gente y como se intimida a gente, siempre sin montar ningún altercado, bastan miradas. La Grada podía haber animado porque de todas las personas que llevaban la animación con el megáfono solo una era mayor de 30 años y la tiraron a principio de temporada. De los cuatro que llevaban los bombos solo uno era mayor de 30 años, lo mismo que la gente que hacía los tifos, la mayoría de ellos menores incluso de 18 años. Ahora que la mayoría de los mayores de 30 años pueden volver que no vengan con la milonga de que no van a animar porque es mentira. No animan porque no quieren.

Aquí hay una realidad y es que desde la Liga de Fútbol y más allá en el fútbol en general hay una consigna clara de alejar de los estadios a los grupos que se identifican como ultras.

Por eso la culpa es del Valencia por no haberlo hecho así desde el principio. ¿Te tienes que cargar a alguien? Hazlo, pero no digas que de 30 años para arriba todos fuera. ¿Y porqué no de 17 años para arriba? Porque también te digo que en ese caso aparecería alguno de 16 años que tampoco debería estar.

Y, al final, ¿qué está por encima, ser valencianista o ser de un grupo ultra?

Hombre, según he leído por diferentes comentarios de Twitter actualmente lo primero son los valores, la lealtad y los amigos antes que el Valencia CF. En mi caso, no puedo pensar que por encima del Valencia pueda haber algo más, la grada tiene que animar por encima de todo más allá de los problemas que puedan tener algunos de mis colegas.

¿Hay que refundar la Grada Joven?

Quiero confiar en que la Curva Nord abra los ojos y tire para adelante.

Le acusan de salir ahora por ser una marioneta del Valencia, ¿qué tiene que decir?

Sí, en su día estaba manipulado por Manolo Llorente, después también estuve manipulado por Salvo hasta que Salvo me pidió que apoyara a Lim. Después pasé a estar otra vez controlado por Llorente por no apoyar a Salvo y ahora estoy a favor de Peter Lim. Eso ha sido todo estos últimos años por tener un criterio y unas creencias propias. Yo soy del Valencia, no de los dirigentes.

Apoya Paco Rausell la convocatoria de la Curva Nord para concentrarse esta tarde fuera de Mestalla y protestar contra Peter Lim?

Sí, claro, apoyo todo lo que sea una propuesta pacífica y que no se utilice para otras guerras particulares. Solo faltaba que los aficionados no pudiéramos protestar.

¿Cree que es posible mentalizar a la afición para que apoye al equipo? La gente está muy desanimada con todo.

Quiero pensar que sí. Se dice que la grada no marca goles pero yo tengo una creencia muy fuerte en la potencia que da una grada a un equipo de fútbol. Si Mestalla estuviera vacío el Valencia no ganaría ni un partido, por eso veo fundamental que Mestalla anime, pero no digo la Grada, sino todo Mestalla. A partir de ahí creo que se puede solucionar todo. Hemos pasado por situaciones similares, el año pasado colaboré con la Curva a partir del partido de Sevilla. Después de mucho tiempo, se ganó. Si todos vamos rasgando las velas del barco, el barco no va adelante.