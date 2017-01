Jaume: "Nos vamos a matar por este escudo"

Jaume Domènech ha dado la cara ante los micrófonos de BeIN Sports, la cadena que ha retransmitido el partido de Copa ante el Celta, donde el Valencia ha encajado una dolorosa derrota por un gol a cuatro. Estas son las principales declaraciones del guardameta de Almenara.

Otro golpe, uno más.

No sé ni qué decirte, ha sido un desastre. El partido... En el minuto 20 creo que ya íbamos cero a tres, no creo que lo mereciéramos pero no es excusa, no podemos hacer estos partidos en casa. Al final lo único que podemos hacer es no resignarnos. El lunes tenemos una final ante Osasuna, hay que ir a muerte, lo de hoy es lamentable, no podemos seguir así.

El partido se ha puesto cuesta arriba muy rápido.

En el minuto dos, un penalti que me han dicho que no es, nos meten el gol... Venimos de esta situación de que no estamos bien, y eso nos ha pesado. Somos profesionales, no podemos hacer este partido en casa. La gente ha venido, ha estado apoyando mientras hemos estado en el partido y hay que seguir peleando.

¿Es Voro la persona indicada para sacar adelante el equipo?

Seguro que sí, lo que te puedo decir es que Voro, el cuerpo técnico, todos los jugadores nos vamos a matar por este escudo, vamos a dar la vida para salir de esta situación difícil. Hay que mentalizarse, hacerse fuertes y salir de ahí.