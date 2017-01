El Valencia abrirá expediente disciplinario a Fede Cartabia

El Valencia va a abrir un expediente disciplinario a Fede Cartabia. El centrocampista argentino no está en la convocatoria de este martes después de que este lunes, antes de que Voro, nuevo entrenador valencianista, diera la lista de convocados para el encuentro de Copa ante el Celta de Vigo, le dijera que no se encontraba en condiciones de jugar.

Según ha informado Radio Esport, el club sancionará de forma interna al futbolista por esto y por no poder justificar los motivos por los que no se encuentra en condiciones para jugar. Cartabia termina contrato en junio de este año con el Valencia, y su intención es no renovar, por lo que se puede interpretar que está forzando su salida en el mercado invernal. Al respecto, hay un equipo muy interesado en él y es el Deportivo de la Coruña, donde ya estuvo cedido por el conjunto de Mestalla la temporada pasada. Conviene recordar que el último día de mercado de verano de 2016, el 31 de agosto, el jugador se presentó en las oficinas del Valencia solicitando la baja para poder marcharse gratis, algo a lo que el club de Mestalla no accedió.