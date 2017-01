El agente de Obi Mikel dice que no tiene un acuerdo con el Valencia

El representante de Obi Mikel desmiente que el futbolista del Chelsea haya fichado ya por el Valencia. En declaraciones a medios de comunicación italiano, John Shittu asegura: "No es cierto que Obi Mikel haya firmado un contrato con el Valencia, que no han llegado a ningún acuerdo. Esta información no es correcta. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días".

El jugador nigeriano es uno de los objetivos del conjunto de Mestalla para este mercado invernal, como ya desveló el director deportivo blanquinegro el pasado sábado 31 de diciembre en rueda de prensa. Como el propio agente del jugador asegura, el Valencia es una de las opciones que maneja, pero tiene más, como son el Inter de Milán y el Olympique de Marsella. Se trata de un futbolista ya curtido en un equipo de mucho nivel como es el Chelsea que termina contrato este mes de junio por lo que se trata de una operación económica, de ahí que tenga muchas ofertas sobre la mesa.