Rodrigo: "Voro tiene la personalidad para asumir estas situaciones"

El delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, valoró la derrota de su equipo frente al Celta de Vigo:

Palo muy duro esta noche.

Sí, ha sido un partido muy malo, no tuvimos posibilidades de ganar el partido. El Celta estuvo mejor. Ha sido un mal partido y la Copa se pone prácticamente imposible ya.

Muchos goles en contra.

Sí, los tres ataques de ellos fueron goles, se te pone el partido cuesta arriba .Hay que asumir los errores, no hay que individualizar nada, lo digo por Javi, espero que nadie lo individualice porque el chaval tuvo que actuar en una situación difícil, ha sido un fallo de todos.

¿Qué se le dice a la gente?

Poco. Están en todo el derecho de dudar, de quejarse. Esto es fútbol. Ahora tenemos que centrarnos en la Liga, recuperar jugadores lesionados. A partir de ahora todo van a ser finales.

¿El equipo siente miedo en Mestalla? ¿Viene mejor jugar fuera?

No. Nunca le he pedido a un entrenador no jugar. Sabéis mi situación, en ningún momento he dejado de jugar por las críticas, a mí me pasa por al lado. El ambiente en Mestalla es complicado, normal en esta situación. Tenemos que sumar los puntos necesarios para lograr la salvación. Es una situación jodida.

¿El vestuario se siente traicionado por Prandelli?

Son circunstancias que van más allá de nosotros. El club no atraviesa un momento estable, es una situación jodida que el entrenador se vaya de un día para otro. Yo no le tengo que decir nada a Prandelli, no sé el motivo, cada uno defiende su versión. Aquí seguimos nosotros para salir adelante.

¿Echáis en falta algún refuerzo en invierno?

Son cosas que el club tiene que valorar, para eso están. Lo importante por nuestra parte es recuperar a los lesionados. Voro tiene la personalidad suficiente par asumir estas situaciones. Es una situación personal de él, si se siente cómodo y capacitado o no. Lo debe valorar él con el club.