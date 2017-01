La afición del Valencia se vuelca con Javi Jiménez

Javi Jiménez llevaba toda la vida soñando con debutar en el primer equipo. Su estreno en Mestalla, sin embargo, seguramente no salió exactamente tal y como él hubiera soñado. Dos situaciones desafortunadas lo situaron en el centro de la acción en los dos primeros goles del Celta de Vigo antes de que se cumpliese el cuarto de hora de juego. A los dos minutos de partido fue con todo al suelo para detener a Pablo Hernández, que hizo de veterano y puso todo de su parte para simular un penalti que Estrada Fernández no dudó en señalar y que posteriormente transformaría Aspas. Mala suerte. Pero la cosa no acabaría ahí. Diez minutos después fue víctima de una pérdida gravísima de Cancelo en la salida del balón: Wass disparó a portería y el balón rebotó en la pierna de Javi Jiménez, que desvió la trayectoria del balón dejando descolocado a Jaume.

Este miércoles, unas horas después de su estreno, el canterano mostraba sus primeras sensaciones a través del siguiente mensaje en las redes sociales: "Feliz por el debut con el equipo de mi vida, jodido por el resultado pero trabajaré para mejorar siempre. Gracias por el apoyo y amunt @valenciacf", unas palabras que han tenido una gran respuesta por parte del valencianismo, que se ha volcado con el canterano, incluso durante el trancurso del encuentro. También sus propios compañeros, que tanto en el terreno de juego como después, como es el caso de Voro y de Rodrigo, que tuvieron palabras positivas para el joven futbolista. SUPER se suma a este movimiento para levantar el ánimo de Javi Jiménez y que no deje de luchar por hacerse importante en el Valencia. A sus 19 años dio un paso al frente para ayudar al equipo en una situación muy complicada. Envía tu mensaje de ánimo a través de Twitter usando la etiqueta #FuerzaJavi.

Javi Jiménez entró con siete años en la cantera del Valencia y su llegada fue casi de casualidad. Doce años después está señalado por los técnicos como uno de los futbolistas de mayor proyección de la Academia. El canterano no ha vestido la camiseta de ningún otro equipo que no sea el Valencia. La única excepción es cuando ha defendido los colores de la selección valenciana y de la española. Y es que sus primeros balonazos fueron en Paterna. Su madre, Pilar, fue a apuntarle en su día a la escuela de fútbol de Aldaia pero no fue posible. El equipo de su localidad tenía completo el cupo de inscripciones. Entonces el tío de la criatura, muy valencianista, comentó la posibilidad de llevar a Javi a hacer las pruebas paraentrar en la escuela del Valencia. «No... Si tampoco tiene tanta afición», vino a decirle su hermana. Un comentario que no impidió que se lo llevara una tarde a Paterna. A la semana siguiente de hacer las pruebas Javi figuraba en las listas de los elegidos y entró en la parte social de la escuela. Los técnicos, que advertían su potencial, se lo comenzaron a llevar a competir con el Prebenjamín B y a mitad de la temporada subió con ficha federativa al Prebenjamín A, donde coincidió con Fran Villalba -un año menor-, Chirivella -en el Liverpool- y con Carlos Soler.