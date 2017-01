"Podría haberme hecho el listo y esperar a que me echaran"

Cesare Prandelli ha concedido una entrevista al diario italiano La Gazzeta dello Sport en la que repasa las principales claves de su salida del Valencia solo tres meses después de su llegada. Finiquito, fichajes, Zaza, fútbol, cómo llevan los jugadores los pitos de Mestalla... Estas son las principales respuestas del italiano al respecto de su experiencia al frente del banquillo valencianista.

¿Qué ha sucedido?

Me habían prometido refuerzos, una inversión de 30 millones de euros que se redujo mucho. Estuve en Singapur para hablar con la propiedad y dije: "Hay problemas, se necesita al menos un delantero, dos centrocampistas y un lateral". Respuesta: "OK". Y voy a ir a por Zaza, ideal para mi proyecto.

Un jugador con ganas de reivindicarse.

Acercamos posturas con la Juventus. Hablo con su padre, Antonio, y le pido permiso para contactar con Simone. Él tiene carácter, personalidad, está todo de acuerdo y lo espero el día 28 para el primer entrenamiento. No puedo perder el tiempo. Y de pronto el club lo frena todo y el 29 de diciembre la presidenta, por videoconferencia, me dice: "Tienes 24 horas para elegir un centrocampista o un delantero". ¿Pero cómo? Si eso ya estaba claro. Ninguna respuesta. Entonces, me tomo 24 horas de reflexión y presento la dimisión: no hacemos a un jugador que ya estaba hecho. Termina la misión.

Dimisión y sueldo de despedida...

Dos años. Era un gran contrato, lo aseguro. Si hubiese querido hacerme el listo habría esperado a que me hubiesen echado pero yo no soy así. No podía quedarme en el Valencia, me han desligitimado ante jugadores y afición. Me pagaron los tres meses. Tenían un problema de montante salarial, querían reducirlo, pero les recuerdo que fueron ellos quienes firmaron esos contratos.

Y pensar que toda España le aplaudió tras el partido contra el Barça...

Un partido extraordinario, después pagamos las consecuencias. Dimos demasiado. Se han lesionado Nani, Garay, Mangala y Enzo Pérez. El equipo ha demostrado ser un poco frágil. Y tendía a jugar un fútbol de apoyo, de triangular: puedes hacerlo si tienes la calidad del Barcelona pero el Valencia requiere más profundidad y agresividad. Hay muchos jóvenes con proyección, pero en situaciones así quieres gente experta: a algunos los he visto llorar por los pitos de Mestalla.

¿Cómo es el fútbol español? ¿Superior al nuestro?

La base técnica es altísima. Son organizados, estructurados, trabajan con la posesión y la solución son los jugadores ofensivos. En los entrenamientos practican un 'torello' táctico -un rondo- que es una evolución del nuestro. No especulan nunca con la ventaja, juegan hasta el 90' y aun así en los últimos minutos sucede de todo, el público se lo espera. Pero tácticamente son más monótonos.

¿En qué sentido?

Juegan todos con el 4-2-3-1, aunque a veces está camuflado. El sistema es ese. Nosotros, técnicamente inferiores, puscamos más soluciones y corremos más: tienen menos intensidad.

Dentro de poco el Madrid se enfrenta al Nápoles, el equipo más español de los italianos.

Sí, por todo esto en España el Nápoles da miedo. Solo te digo que, cuando hemos visto los partidos de Champions, los jugadores me han dicho: "Este es el equipo más fuerte de Europa". El Madrid no ha ganado todavía.