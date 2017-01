Voro espera a Mangala, Santos y Gayà para Pamplona

El técnico del Valencia, Voro González, ha dirigido una suave sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna con los suplentes y no convocados para el partido de Copa del Rey contra el Celta de Vigo. Un entrenamiento en el que ya se ha podido ver la mejor versión de Luís Nani. El portugués ya está físicamente al cien por cien y por tanto será el gran fichaje para la final de Pamplona. El otro futbolista que ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros es Mathew Ryan, ya recuperado de su operación. Diego Alves sigue arrastrando leves molestias y trabajó al margen de forma preventiva. Desgraciadamente para el Valencia la noticia sigue siendo los que no están disponibles. Voro no ha podido recuperar este miércoles a ninguno de sus centrales lesionados. Eso sí, aún hay tiempo para recuperarlos. El técnico confía en contar al menos con Eliaquim Mangala y Aderllan Santos para el lunes contra Osasuna. Los dos han trabajado en la jaula bajo la atenta mirada de los fisios y el jefe de los servicios médicos Luis González. También ha entrenado con ellos José Luis Gayà, con problemas en el hombro que le impidieron jugar en Copa. Los tres son la vida para el equipo y para un Voro que se vio obligado a improvisar una defensa de circunstancias contra el Celta.

Layhoon siguió la sesión

La presidenta del Valencia siguió la sesión de entrenamiento en el césped. Layhoon Chan siguió las evoluciones de Voro y sus jugadores sobre el campo. El martes tras el partido, bajó al vestuario junto a Suso, pero sin mensaje para el grupo. Su credibilidad en el vestuario, como entre la afición, también está muy mermada.