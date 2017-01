El Valencia Mestalla se impone al Castellón

El Valencia Mestalla, con muchos jugadores del juvenil en sus filas, no tuvo demasiados problemas para derrotar al CD Castellón en el partido amistoso disputado este miércoles en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna por 2-0. El partido se desequilibró demasiado rápido. Los dos goles del partido llevaron el sello del ofensivo extremo Alberto Gil, ambos en el primer tiempo, el primero de ellos logrado desde los once metros.

Curro Torres no alineó a ninguno de los futbolistas que estuvieron convocados por Voro para el partido de la Copa en Mestalla. Mientras, el nuevo entrenador albinegro Manu Calleja dio minutos a los dieciocho futbolistas que viajaron a Valencia, entre ellos el juvenil Víctor Felip, y los chavales del filial orellut Álex Salt, Albert Pedra y Alexis Meva. No jugaron Rubén Fonte, Esaú Rojo y Ximo Forner. Sólo fue una prueba porque el equipo apenas llevaba un único entrenamiento tras las vacaciones de Navidad, mientras que el filial valencianista no ha parado de trabajar.

Como hecho curioso, durante el partido se pudo ver en acción al central Enrique José Sampedro con una protección facial que le permitirá disputar también los encuentros de Liga. Calleja formó con Alejandro Zagalá, en la portería; los laterales para Abraham Peleteiro y Álex López, y como pareja de centrales Enrique y Álvaro Gómez. Por delante un doble pivote con Jordi Marenyà y Armando Cordero; por la derecha Chema Díaz y por la izquierda Javi Zarzo; de enganche Lolo Ivars y en punta de ataque Albert Yagüe.