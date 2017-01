En EEUU ya tienen camisetas del Valencia

"El Valencia de ahora no me inspira" dice. Y no porque el club no funcione o funcione mal, o tal vez sí, lo que ocurre es que Jorge Lahuerta, más conocido como ´Lawerta´, prefiere bucear en el pasado para proyectarse al futuro. Si se trata de definirlo, digamos que es un ilustrador del fútbol de toda la vida al que no le gusta que le llamen ´artista´.

¿Y por qué fútbol? Tan fácil como que cuando decidió volcarse profesionalmente al mundo de la ilustración, optó por dibujar lo que más le gusta que no es otra cosa que el fútbol en general y su Valencia en particular. Cómo será que una vez recibió un encargo de una empresa de Estados Unidos para hacer una camiseta del Real Madrid y "les dije que la hacía sin problema porque es mi trabajo y me dedico a esto, pero les presenté una del Valencia porque es mi equipo y la hicieron".

Lo lógico es pensar que la del Real Madrid se habría vendido más, que la empresa habría ganado más y desde ese punto de partida tan evidente plantearse volver a contar con Jorge para futuros proyectos, pero él dice con orgullo que le apetecía hacer la del Valencia en lo que se puede calificar del típico caso en el que lo que cuenta es la intención de fomentar el cariño a tu equipo de fútbol sea como sea. Ya se sabe que hay muchas maneras de hacer valencianismo.

Jorge vive en el centro de la ciudad de Valencia, en antiguo y bohemio piso lo suficientemente alto como para que el periodista que lo visita necesite un buen trago de agua al llegar, y lo que es mejor, lo suficientemente alejado del ruido urbano como para crear entre guitarras y pinceles. En su estudio, estratégicamente colocado, hay un cartel del Valencia de los años treinta. Es como si todo lo que corre por su imaginación naciera allí: "La verdad es que me gusta esa estética clásica, pocos colores? en aquella época tenían pocos medios, no es como ahora, y por lo tanto los ilustradores y cartelistas tenían que echar mano de la imaginación". Como él ahora, que rebusca entre las desconocidas historias del club de Mestalla para crear, "no es que no me gusta el fútbol actual, pero sí he de decirte que yo solo veo los partidos del Valencia. No estoy en contra del mercantilismo en el fútbol porque es casi una evolución lógica, pero prefiero recrearme en episodios como el de Juan Ramón, un jugador del Valencia que fue capitán y que antes de retirarse bajó al filial para ayudarlo a subir de categoría".

De su trabajo como ilustrador destacan una campaña de abonados del Valencia, ´A veces blanc, a veces negre, pero sempre blanquinegre´ así como los carteles de promoción de Estrella Damm con el club de Mestalla. Además, ha trabajado con el Levante en diferentes camisetas de ´Orgull Granota´ y ha hecho una campaña de ´La Quiniela´. La pregunta era obligada, ¿qué jugador del Valencia actual merece un cartel o una lámina? Mucho lo tuvo que pensar para acabar diciendo que es complicado, "pero si tuviera que hacer uno posiblemente sería Diego Alves".