Voro se queda a cuatro canteranos para Pamplona y no cuenta con Fede

Voro González se llevará Pamplona a cuatro canteranos para la final contra Osasuna. El técnico cuenta con Carlos Soler, Toni Lato, Rafa Mir y Sito para la lista de convocados de este domingo. Los cuatro se han ejercitado con el primer equipo y, por consiguiente, no han entrado en la lista de convocados del Mestalla para su partido contra el Prat. Lato finalmente viaja por las molestias en el hombro que arrastra Gayà y le convierten en duda. La presencia de Sito es significativa porque fue el sustituto de urgencia de Fede Cartabia en la lista contra el Celta después de que el argentino se negara a jugar. Todo apunta a que Fede no viajará a Pamplona esta vez por decisión del propio Valencia.

Voro, ante la posible recuperación de Santos al menos para el banquillo de El Sadar, también ha decidido que el central Javi Jiménez baje con el filial para competir y recuperar sensaciones después de su difícil debut en el primer equipo. Antonio Sivera, convocado para la Copa, será el portero del Mestalla. Diego Alves y Jaume serán los únicos dos porteros citados.