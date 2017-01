Albelda: "Si me llamara el Valencia, habría que ver las condiciones y la autonomía"

Tras la dimisión de Jesús García Pitarch como director deportivo del Valencia, muchos son los nombres que han surgido para ser su sustituto.

Al respecto, David Albelda, capitán del conjunto valencianista en una de sus mejores etapas, la del doblete de Rafa Benítez, ha asegurado en el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, que con él nadie ha hablado, pero que está dispuesto a estudiar la opción: "El Valencia no me ha llamado para sustituir a Suso. Si me llamaran, habría que ver las condiciones y la autonomía".