Voro: "Estoy de acuerdo con fichar a un delantero"

Voro, entrenador del Valencia CF tras la dimisión de Prandelli el pasado 30 de diciembre, ha analizado la actualidad deportiva del club y cómo queda el mercado de fichajes tras la marcha de Suso García Pitarch como director deportivo.

¿Qué le está pasando al Valencia?

Yo soy entrenador desde hace una semana, si tengo que entrar a valorar todos los aspectos del club, no es mi trabajo. Me preocupa el equipo, el partido de mañana y todo lo demás son cosas que están ahí pero me centro en lo que me tengo que centrar.

¿Cómo logra aislar a la plantilla en esta situación?

Lo que el equipo necesita son resultados, son la solución para todo. Entre los jugadores y el cuerpo técnico tenemos que dar las soluciones para conseguirlos, es lo que me centra, lo que me preocupa. No debo opinar y no es mi cometido, me centro en lo que me tengo que centrar. Lo que me da vida, confianza, es ver a los jugadores tras la derrota dura del pasado lunes la actitud que han tenido. Vamos a competir y vamos a estar en condiciones de ir a por el partido, con la dificultad que entraña. Los jugadores saben que los resultados son lo único que puede cambiar esto.









¿Cómo valora la salida de García Pitarch?

Yo no tengo que valorar decisiones que han tomado otros, tendrán sus motivos. Igual que Prandelli. Desconozco los motivos, la decisión la toma otra persona, yo respondo de lo que hago yo. Me centro en entrenar. Todo lo demás ni nos va a ayudar ni tenemos que perder el tiempo en nada más. Si ganamos habremos dado un paso importantísimo en confianza y para recuperar todo en el club. No hay otra. Como hombre de fútbol no veo otra.



Lato, Soler, Sito y Mir. Ha llamado a cuatro canteranos que tienen la cabeza despejada.

La gente está predispuesta, me da confianza, y los chavales me están dando todo. Los que están en la convocatorias son los que creo que pueden aportar. Hay gente que para estar al cien por cien todavía les falta porque todo es un proceso pero las decisiones son por el bien del equipo, planteando todos los escenarios y teniendo todas las opciones cubiertas. Si están es porque confío en ellos.

Vuelve a quedarse fuera Fede Cartabia.

No está porque lo he considerado así. La víspera del partido ante el Celta me llamó me pidió disculpas, es el primer paso para que se reintegre pero he considerado oportuno que no esté. Es importante que reconozca el error, es joven y eso le servirá para crecer.



¿Hay una carencia de líderes en el equipo?

Son necesarios en todos los equipos, no puedes comprar esa etiqueta en el supermercado, necesitamos once líderes, el líder se hacen. Que haya un líder y los demás no trabajen no vale para nada. El colectivo tiene que tirar del equipo, hay que estar convencidos de una idea clara. Estoy convencido de que el equipo va a dar la cara, vamos a competir bien, he visto la situación por la que estamos atravesando. Vemos un equipo activado y que afronta el partido con garantías. El otro día salimos a por el partido, encajamos dos goles muy rápido y eso fue una losa.



¿Layhoon le ha ratificado?

No me ha dicho lo contrario, no veo un aspecto que me limite a nada. Se me dijo que era el entrenador y voy a seguir mi camino. Trabajar con los futbolistas, hacer todo para darle soluciones a los jugadores sin mirar nada más. Eso sería perder el objetivo principal. Trabajar, intentar hacer todo lo posible para que el equipo compita mejor y gane.



Si sigue en el cargo tendrá que dar su visión acerca del mercado.

No, soy una persona del club. Decidieron que fuera el entrenador y ellos tienen que tomar la decisión si ficha a un jugador o a otro. Así se lo dije a Suso, yo puedo tener mi idea de qué necesita el equipo y qué posiciones pueden sumar pero por encima hay una secretaría técnica que es la que tiene que tomar las decisiones. Este equipo necesita ganar para tener más confianza. Todo es mejorable. Si tuviera que priorizar alguna posición yo estaría de acuerdo con reforzar la parte de arriba, traer un delantero. El mercado es complicado pero yo destacaría esa posición. Hasta ahora me he aislado de eso. El club tiene que hacer su camino, tienen sus informes.



¿Qué valoración tiene de Zaza?

Como en su momento le comenté a Suso, no conozco nombres. Es un jugador con una buena trayectoria con el Sassuolo, la Juventus, luego jugó menos en el West Ham. Si el club estaba trabajando en ese fichaje es porque cree que puede sumar, lo que no puede ser es que venga un jugador que no sume. Si han decidido ir a por él es porque es prioritario. No puedo opinar más, es una decisión de la secretaría técnica.