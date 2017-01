Fede pidió disculpas a Voro por borrarse contra el Celta

Fede Cartabia ha pedido disculpas por borrarse del partido de ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo. El mediapunta argentino se dirigió a Voro tras el entrenamiento previo al encuentro y le transmitió que no contase con él porque no estaba en condiciones de jugar a pesar de que no presentaba ningún tipo de molestia física, un comportamiento poco o nada profesional que ha provocado que el club de Mestalla decida abrirle un expediente sancionador.

Voro, en efecto, lo dejó fuera de la convocatoria y requirió la presencia de Sito, extremo del filial. El argentino no está dispuesto a arrimar el hombro y antepone su situación contractual –queda libre el 30 de junio– al momento delicado del equipo. Pues bien, ayer Voro reveló que Fede le llamó para pedirle perdón. "La víspera del partido ante el Celta me llamó y me pidió disculpas, es el primer paso para que se reintegre pero he considerado oportuno que no esté en la convocatoria para el partido contra Osasuna. Es importante que reconozca el error, es joven y esta situación le servirá para crecer", dijo.

Efectivamente, Fede Cartabia volvió a quedarse ayer fuera de la lista de convocados. Voro reclutó a diecinueve futbolistas para viajar a Pamplona, cuatro de ellos del Mestalla, y el argentino no cabe. Su actitud le condena. Por una cuestión de respeto y de disciplina de cara al vestuario, Voro no puede contar con Fede a las primeras de cambio. Son códigos. Bastante es que el argentino ha seguido trabajando desde entonces con el resto del grupo, como si nada extraordinario hubiese pasado, una situación que sorprende a propios y a extraños, si bien es algo que no va con Voro.

El club debe ayudar al de l´Alcúdia en esta situación y mostrarse contundente con las faltas de respeto y de profesionalidad. Incluso la presidenta Layhoon Chan le dio la mano en el entrenamiento del sábado al futbolista, totalmente ajena al episodio de la polémica. El futbolista argentino apura sus últimos meses como valencianista: ya es libre para negociar y comprometerse con cualquier otro club. Se irá gratis.