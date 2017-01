La 'quiniela' de Layhoon Chan para nuevo director deportivo

«El Valencia no me ha llamado para sustituir a Jesús García Pitarch. Si me llamaran, habría que ver las condiciones y la autonomía». Son palabras del ex capitán del Valencia, David Albelda, en el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope y son perfectas para definir qué está pasando en torno al club de Mestalla para sustituir a García Pitarch en el cargo de director deportivo después de que dimitiera el pasado sábado por la tarde.

En otras palabras, ha comenzado algo similar a un ´casting´ de la presidenta del Valencia, Layhoon, para buscar un director deportivo mientras Alexanko, hasta ahora director de fútbol base del Valencia, ejerce de manera interina. Pero ojo, que ese casting que se lleva entre manos Layhoon tiene una premisa por encima de todas: el nuevo director deportivo del Valencia tiene que ser por encima de todas las cosas, un ex jugador histórico del conjunto de Mestalla. Y ahí, el abanico es muy grande. ¿Y en virtud de qué elige? En virtud de lo que le asesoran empleados del club de Mestalla, principalmente los asesores que tiene Meriton como son algunos patronos, el consejero Juan Sol o incluso el propio Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del club, el director de marketing Damià Vidagany, -hombre fuerte en el club en estos momentos-, y en virtud también de las reuniones que tanto ella como Anil Murthy están manteniendo con posibles candidatos de manera autónoma. Otra cosa es la autonomía que pueda tener el elegido. Al respecto, conviene recordar las palabras de Albelda, persona con ninguna experiencia en la dirección deportiva, pero sabe perfectamente que la clave está en el margen de maniobra que tenga el elegido, porque ese es el motivo que propició las salidas de Rufete y García Pitarch, los dos últimos directores deportivos del club con Meriton.

En cuanto a la lista de candidatos, entre los mejor colocados está Vicente Rodríguez, con muy poca experiencia ya que apenas lleva un año trabajando como miembro de la secretaría técnica. Sería una solución de continuidad que permitiría al club buscar una opción de mayor calado en el mes de junio para la temporada que viene, si bien, el trabajo de planificación de la temporada que viene comienza en cuanto termine el mercado invernal. A favor de Vicente juega también su excelente relación con Damià Vidagany.

Si Vicente se convierte en el recambio de García Pitarch como figura de transición hasta el mes de junio -no conviene descartar que siga Alexanko hasta entonces-, ahí Claudio López tiene muchas opciones. El argentino es un auténtico ídolo para el valencianismo, como bien pudo comprobar en primera persona la presidenta el pasado mes de agosto en un acto con aficionados que son socios desde hace 50 años y al que acudieron una buena cantidad de mitos del valencianismo. El Piojo se llevó gran parte de los aplausos. Desde luego, pocos pueden competir con él en ese sentido. Además, Claudio López tiene buenos amigos en el club como el propio Vidagany incluso Javier Ribes, ex periodista de SUPER y actualmente en el gabinete de prensa del club. Según ha podido saber este periódico, El Piojo está en la terna pero no ha habido ninguna aproximación.

Conviene no olvidar a Fernando Gómez Colomer, el futbolista que mas veces ha vestido la camiseta del Valencia en partido oficial, que ya ha sido director deportivo del club de Mestalla con Vicente Soriano y Manuel Llorente, quien decidió prescindir de él para poner al que entonces era su segundo, Braulio Vázquez. Fernando tuvo poco dinero para fichar pero bastante ojo porque a coste cero llegaron con él jugadores como Feghouli, Mathieu, Ricardo Costa y Ángel Dealbert. Valga como apunte, que Fernando llegó al Valencia de la mano de Vicente Soriano en julio de 2008, junto a Damià Vidagany.

Conviene no olvidar a otro ilustre, Javier Subirats, arquitecto desde la secretaría técnica del mejor Valencia de la historia, el del doblete. Él fichó a Rafa Benítez, Ayala, Baraja, Vicente, Pellegrino, Marchena, Mista, Juan Sánchez... Sin duda un hombre con mucho ojo.