El Valencia CF tampoco puede con el colista en El Sadar

El Valencia CF tampoco puede con el colista. Los de Voro se las prometían muy felices al adelantarse en el marcador a los dos minutos por medio de Munir, pero el empuje local mantuvo a los rojillos a rebufo todo el partido hasta lograr empatar en el tiempo añadido ante un equipo muy fallón en defensa.

Comenzó movidito el partido en El Sadar. Con el pitido de inicio todavía retumbando, Santi Mina falló un mano a mano ante Mario Fernández, pero medio minuto después, Munir aprovechó una gran asistencia de Siqueira desde la izquierda para marcar un golazo. Los de Voro comenzaron, por fin, un partido por delante, pero poco duró la alegría. Un centro al áera de Roberto Torres no pudo ser despejado por Suárez, que asistió a Oriol Riera para que sólo tuviera que empujarla ante la mirada de Alves. El madrileño no es defensa... y se nota.

Los minutos pasaban y los de Vasiljevic fueron ganando terreno y generando ocasiones. Berenguer se empeñó en buscar a Siqueira una y otra vez, pero en vez de encontrar al brasileño se topó con Mario y Parejo, que vieron amarillas por derribarle. Los valencianistas necesitaban tranquilizarse y eso pasaba por frenar el ritmo del encuentro impuesto por Osasuna aprovechando la calidad de Parejo y Soler. Antes del descanso, Mangala también vio una innecesaria cartulina por un manotazo sobre Roberto Torres. El francés se perderá el encuentro ante el Espanyol para desgracia de una zaga bajo mínimos. Justo antes del descanso, el Valencia se encontró con la fortuna que no ha tenido en toda la temporada al ver cómo Oriol se marcaba el 1-2 en propia portería tras saque de esquina.

La segunda parte comenzó con cambios en la defensa del Valencia. Voro retiró a Siqueira, el mejor del equipo en el primer acto, para dar entrada a Lato. Como era de esperar, los locales salieron del túnel de vestuarios dispuestos a morder y en sólo cinco minutos rondaron numerosas veces el gol que sólo un paradón de Alves pudo evitar.

Fruto de la negligencia defensiva valencianista llegó un nuevo tanto rojillo. Un nuevo fallo de Suárez, que no supo despejar como corresponde, dejó franca la pelota para que Roberto Torres batiera con la zurda a Alves. Los rojillos siguieron presionando y llegando demasiado fácil al área blanquinegra y ahí surgió la figura de Lato para arrebatarle el gol de las botas a Sergio León cuando éste se disponía a marcar el tercero. Voro volvió a mover el banquillo para dar entrada a Nani en lugar de un desaparecido Rodrigo y en la jugada siguiente, Montoya puso el 2-3 a pase de Munir. Era el minuto 73 y todavía quedaba mucho partido.

Llegaron los cambios en la recta final al introducir Osasuna a Kodro y Jaime por Oriol y Sergio León. Precisamente el hijo del mítico Meho Kodro tuvo un par de ocasiones tras regatear a toda la zaga, pero el remate no es su fuerte y en una de esas contras Santi Mina se fue al suelo ante Iván Márquez y Álvarez Izquierdo señaló ese riguroso penalti que Parejo erró ante Mario. Ya en el tiempo añadido, un jugadón maradoniano de Clerc lo culminó envolviendo el balón en las redes dando al traste con el trabajo realizado durante los previos 90 minutos. No fue casualidad, ya que los locales remataron hasta en 22 ocasiones, por sólo 7 de su rival. Tras tocar la victoria con la punta de los dedos, el Valencia CF de Voro no gana, pero por lo menos suma un punto (y gracias) ante un rival directo para mantenerse fuera de los puestos de descenso una jornada más. Próxima final: RCD Espanyol.