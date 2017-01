García Pitarch: "Yo no puedo seguir defendiendo aquello en lo que no creo"

"Gracias por la asistencia, os he convocado hoy para dar una explicación sobre mi dimisión. Me ha costado mucho, la tomo desde el ángulo de director deportivo, exjugador, aficionado, socio, desde el ángulo de la ilusión, de la desilusión y la decepción. ¿Cuál es el motivo para tomar esta decisión en este momento? Ha sido una decisión dura, muy dura por el sentimiento y porque es mi club. Muy meditada, no desde hace días, no desde lo de Prandelli, incluso desde antes. Vengo pensándolo desde hace mucho tiempo, once meses después de volver al club. La respuesta es muy simple e iluminadora. No puedo seguir defendiendo aquello en lo que no creo. Tengo que deciros que he cometido errores pero lo más importante será no haberme ido antes", con estas palabras comenzó Suso la rueda de prensa.

¿Qué es eso en lo que usted no cree?

Podría retroceder en el tiempo y reconsiderar lo que le dije a Layhoon cuando me reuní con ella por primera vez . Le dije que sí por la ilusión pero que no iba a funcionar. Si querían un paraguas no iba a funcionar. Tenían que tomar muchas medidas, muchas decisiones y me preguntó qué opinión tenía de Jaime Ortí. Le dije que me parecía fenomenal que personas del valencianismo aproximaran el club a los aficionados, al Valencia y a su afición. La realidad es que once meses después se ha roto el paraguas, no hay ningún cambio en la estructura ni en las personas del club.

¿Qué quiere Peter Lim de un director deportivo del Valencia?

Puedo decir lo que quiere o quería de mí. Ojalá esta situación sirva para que haya una reflexión profunda y sincera sobre cuál es el verdadero papel que debe tener un director deportivo, la autonomía y la capacidad de decisión, la interacción que debe haber con algunos departamentos del club, aquellos que tengan incidencia sobre lo básico: mejorar el ambiente para que los jugadores puedan rendir. Lo que me pidió a mí es que de acuerdo con él mismo y con el entrenador, que tomáramos decisiones deportivas.

¿Por qué ha tardado tanto en tomar esta decisión?

Porque uno tiene una ilusión de cambiar las cosas, modificar conductas, estructuras para que esto funcione. Habrá que decirle al próximo, que tenga la ilusión del mundo para tener adelante. La ilusión de que mi club en el pasado he tenido muchos éxitos vuelva a tener un autobús para celebrar éxitos por la Plaza del Ayuntamiento.

¿En qué momento te desencantaste más?

No sé exactamente, el primer pálpito es el día de las peñas. Es el primero porque de buena mañana me dice la presidenta que Alcácer puede ser vendido al Barça. Yo le digo que qué sensibilidad tiene Peter Lim para en lugar de estar con los peñistas estuviera en Barcelona vendiendo a Alcácer y yo lo estuviera leyendo en un periódico, si eso era respeto a los aficionados, a ella misma y al director deportivo. Ahí me doy cuenta por primera vez.

No voy a pensar que hay una información maliciosa desde dentro del club, no sé qué pensar. Sería estúpido si yo me voy a Milán sin el permiso de la presidenta, entre otras cosas porque para viajar tengo que tener la última palabra de la presidenta. Viajo después del partido. Le transmito a Layhoon y le digo que no sé si he de viajar a Zurich, a Milán o a Turín. Yo tengo un hijo en Estados Unidos que ha venido diez días a ver a su familia. Los reyes los he pasado en Turín o en Milán. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que me puedo ir sin el permiso de la presidenta? Desarrollamos diferentes negociaciones, sobre quién sí o quién no, creo que debe quedar dentro del trabajo. Cuando bajé del AVE, pocos minutos después Solís recogía de mi mano documentos oficiales firmados y la carta de mi dimisión. Tenemos un chat en el club en el que hay diferentes personas. Yo he colgado siempre todas las anotaciones con foto del agente, el papá, el club€ Donde pongo las imágenes de las contestaciones y los documentos. Haber dicho que yo me he quedado con un documento es una majadería. No hay nada en mi ordenador o en la Ciudad Deportiva. Los documentos oficiales están en el estadio y los tiene Javier Solís, el abogado. Tengo que pensar que no hay nadie malicioso ni malintencionado que diga que yo he negado algún tipo de información al club. Uno tiene horario de oficina que es Salva Grau, lleva un Excel con las llamadas, sistematiza la información para que esté a disposición del club. Decir que yo no he devuelto un ordenador es lamentable. Siempre ha estado en la Ciudad deportiva. Tienen claves todos los informáticos del club y Salva Grau. Mira si es fácil. Esa tarde llegué a la Ciudad Deportiva, me reuní con Grau, Alexanko y Vicente. Les puse al tanto de todo. Si eso lo ha dicho Anil Murthy no tiene ningún respeto por la profesionalidad de nadie. No se lo voy a admitir ni a Anil ni a nadie. Miente sobre mi trabajo y sobre la lealtad de mi profesionalidad hacia mi club.

¿Por qué dijo que ha sido un paraguas?

Me he sentido como un paraguas, no que lo necesitasen. Tengo una magnífica relación con Layhoon, Peter y Kim. Espero que entiendan esto. Les quiero pedir disculpas si algo no les beneficia de esta decisión y quisiera separar lo personal y lo profesional. Hemos vivido circunstancias muy adversar. Nadie puede pensar que Layhoon no sienta como cualquiera o más que nosotros. Sería injusto y no es verdad. He de decir que me he sentido un paraguas, como el día que me senté con Anil Murthy, hizo un comunicado y dijo las preguntas a García Pitarch para no defender un proyecto, una idea, una bandera. Me dejó a mí a merced de la crítica, los aficionados y la especulación de vivir algo que no he vivido. La última conversación entre Prandelli y Anil fue entre ellos. Cogí el coche, me fui. Llegué a mi casa, me lo pensé y volví. Vi a Voro y después le expresé a Layhoon y a Anil mi decepción por su comportamiento.

¿Tiene la sensación de que algún consejero externo le ha mediatizado su trabajo?

Tengo la sensación de que mi trabajo está mediatizado por Lim, quién hable con él o quién influya en él no lo sé. Sería injusto pensar o atreverme a hacer una suposición.

Te sientes traicionado por alguien del club?

Me siento víctima de personas de dentro del club. No te puede sentir traicionado por alguien de quien no esperas nada. Alguien que ha creado un muro entre Meriton, Layhoon y la sociedad valenciana y el Valencia. Se han autoproclamado embudo de lo que el valencianismo fuera por fuera y de Meriton por dentro. Han asesorado para que los resultado sean los que son. No les doy un rasgo ejecutivo, sino un sentido de supervivencia, de autoprotección, quien quiera modificar la estructura no tendrá ayuda y eso lo he expresado y he solicitado a la presidenta, a Anil y a Peter Lim que esas personas no pueden trabajar más en un club. El principal embudo es Damià Vidagany, he vivido muchas circunstancias. La más importante es que hemos desterrado a los jugadores de Mestalla y hemos desarraigado a los jugadores del club. Son los que juegan, los hemos puesto como escudo para reducir el debate a que es un problema de técnicos y jugadores. No es verdad. Hay una crisis social e institucional enorme. Ese discurso nace del club. No podemos presionar ni culpabilizar más a los jugadores como se está haciendo. Quien tomó la decisión de que la Curva estén fuera fue Damià Vidagany creando un precedente terrible, que estén desprotegidos en su campo. Yo quiero que los jugadores tengan lo mejor a su disposición y tienen a la Curva en contra, por ejemplo. El departamento de comunicación no tiene respeto hacia eso, se lo estamos poniendo muy difícil a los jugadores. Es inaudito e inadmisible que cuando Parejo tira un penalti su afición le llame borracho. Cuando acabó el partido le dije ´Dani tienes dos cojones, yo no sé si lo hubiera tirado´. De momento esto le ha afectado al director deportivo, no quiere seguir peleando contra el mundo. Siempre he dicho lo que he pensado en el momento oportuno con el ánimo de que el club mejore. Si el club mejora todos somos mejores. Cuando va mal va mal para todos. Hoy no hay ningún ejecutivo que pueda sentirse satisfecho de nada.

¿Mendes le ha frenado algún fichaje?

Por mis antecedentes de muchos años creo que soy alguien frontal, digo lo que pienso siempre. Jorge Mendes me ha respetado en mi trabajo. Es de los agentes que más lo han hecho. Por eso es uno de los números uno del fútbol. No te puedo decir lo que yo no he vivido. Lo que he vivido es un absoluto respeto. El mensaje de un director deportivo tiene que ser de apoyo a los jugadores que tiene. Independientemente de cómo se han gestionado las decisiones, el responsable soy yo.

¿Sabe por qué Peter Lim compró el Valencia?

No sé por qué, porque le gustará el fútbol. En las veces que me he sentado con él nunca me lo ha dicho.

¿Piensa que el Valencia va a bajar?

No se me ocurre pensar que el Valencia pueda estar en esa situación. Hay circunstancias adversas, es inaudito que haya cuatro centrales lesionados, no encuentras explicación pero no se me ocurre pensar de ninguna manera que el Valencia va a estar peleando por el descenso. La fortaleza del Valencia y sus jugadores no van a dar lugar. La Curva y la afición tendrían que pensar las cosas. Podríamos ser un poco menos irreflexivos y ayudar a los jugadores. No podemos estar criticando a los jugadores, lo dije ya, no dejamos de ser una trituradora. Tenemos que tener paciencia y no poner los intereses personales por delante para coger una bandera que no es la mía, hay que poner al Valencia por delante. Yo lo he hecho, di mi carta, dije "me voy a mi casa" y no he cobrado un euro.

¿Qué pasó en ese viaje?

Tengo afecto por la presidenta, me dijo que no me puedo ir y no lo pensé. Cuando me quise ir pensé que tengo seis fichajes en marcha, dos libres que acaban en julio y otros cuatro para las posiciones que Prandelli pidió. No podía irme después de estar tres o cuatro meses trabajando en ellos y dejar a familias y agentes colgados. Eso me justificó a pensar algunos días más. Fundamentalmente, porque al final de todo, independientemente de ese detalle€ Al final tienes un sentimiento de ilusión de que esto va a cambiar y va a mejorar. Es la ilusión de alguien que se siente parte de algo.

¿No hubiera sido más responsable después del mercado invernal?

Es muy difícil, los mismos que critican que no me fuera con Prandelli son los que critican que me vaya ahora. Tendría que ver respuesta a mis peticiones, a mis mensajes.

Tenéis que ser generosos con el club, Layhoon, Peter Lim, Kim y los jugadores. No es un momento para bromas. Es un momento para que la gente esté con su club, con su bandera, su escudo y sus jugadores. Intentad sacar del debate a Peter Lim, a Layhoon, a Voro y no culpabilizar a los jugadores. Esto no está para bromas.