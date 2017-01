´Paquirrín´ se ofrece para entrenar al Valencia CF

El Valencia CF no está para bromas porque la situación deportiva es dramática, pero no falta quien piensa lo contrario como es el caso de Kiko Rivera, conocido también como ´Paquirrín´. El DJ y en ocasiones actor, hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera ´Paquirri´, ha sorprendido en las redes sociales con un mensaje en el que se ofrece para entrenar al Valencia CF, con este mensaje: "Estoy seguro que si el Valencia me pillara como entrenador lo metería en UEFA! Ahí lo dejo".





Esta lamentable propuesta ha tenido como respuesta una auténtica avalancha de comentarios de valencianistas como "tú te gastarías todo el dinero en bollicaos, gordo", "estoy seguro que si no fueras hijo de la Pantoja no escuchaba tu música ni los gatos", "yde Secretario Técnico" o "por desgracia empezamos a ser la risa de España, hasta el paleto este nos vacila pero #tornarem. AMUNT".