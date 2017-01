Voro se reune con Alexanko y pide un delantero "cuanto antes"

Voro González ha comparecido por primera vez en rueda de prensa tras ser confirmado como entrrenador hasta final de temporada, muchos fuegos que apagar y muchos frentes a los que acudir, entre los que destaca el de los refuerzos del mercado de invierno. El técnico ha reconocido ya una reunión con José Ramón Alexanko y la secretaría técnica en la que hablaron de Simone Zaza.

"Sé que hay interés en este jugador y es una opción real. Las cosas llevan su tiempo, hay dos clubes, un jugador, el club sigue caminando en eso y vamos a intentar que venga cuanto antes. Ayer estuve con Alexanko y con el ´staff´ de la secretaría técnica, estuvimos hablando sobre lo más necesario. La secretaría técnica ya sabe lo que yo pienso y está buscando la mejor opción para reforzar al equipo. La idea es que incorporemos un delantero y luego ya lo que ofrezca el mercado. Es un mercado difícil pero el que venga estaremos convencido que es porque viene porque va a sumar", ha explicado.

¿Cómo está gestionando la evolución psicológica del equipo?

Lógicamente el partido ante Osasuna fue una desilusión pero hay que quedarse con lo positivo, el equipo tuvo la victoria casi en la mano, por circunstancias no pudo ser pero el equipo tiene que saber que es un paso adelante. Es una decepción pero hay que levantarse y competir el domingo para conseguir los puntos.

Voro será entrenador hasta final de temporada, ¿ha habido alguna modificación en su contrato?

Lo de ayer, el anuncio, es reconfirmar lo que habíamos dicho. Sigo en la misma responsabilidad que asumo desde el primer día, al respecto del contrato es un contrato confidencial, estoy contento, no cambia nada, no es algo que me importe. Lo importante es que confían en mí, es una responsabilidad y entre todo vamos a sacar esto adelante, lo vamos a conseguir.

¿Qué le parece que Mario Suárez acusara a un compañero de borrarse?

He estado hablando con él sobre este tema, ha hablado al vestuario, ha explicado lo que quería decir. Es un error y se ha disculpado. Esto no ayuda pero era importante que lo explicara. No hay que darle más recorrido a esto, hay que centrarse en lo que verdaderamente nos ocupa. Si hay un jugador que se niega a jugar no es un tema suyo, es un tema mío ya.

¿El partido ante el Celta es momento para apostar por los jóvenes?

El objetivo es evitar el descenso y en ese recorrido lo más importante es el partido del domingo. Tenemos un partido de Copa, es una oportunidad para seguir compitiendo y para que los jugadores desarrollen su aptitudes. Cada uno tendrá sus oportunidades para competir. El futbolista tiene que competir siempre.

¿Se ha reunido ya con Alexanko para los fichajes?

¿Entonces nadie le dijo que no quería jugar?

Venimos de una situación donde no había ningún central, había que jugar con alguno. Jugamos con Javi y con Mario. Santos no estaba en condiciones de aguantar los noventa minutos, llevaba días sin entrenar. Opté por dar continuidad a Mario. Un entrenador tiene que tener muy claro el panorama. No podemos estar pensando que un jugador se pueda lesionar. No quiero tapar algo, es la realidad.

¿En qué momento cambia el chip y acepta ser entrenador?

Todas las veces se me ha dicho un plazo, esta vez no. Como ha habido tantas veces que he tenido que asumir ese rol, yo ya sabía esto. Esto no arranca desde ayer, sino desde el primer momento. Agradezco y asumo esta situación porque creo que puedo dar soluciones, es un paso al frente y soy optimista de que vamos a sacar al equipo adelante. Pienso que puedo echar una mano.

¿Qué va a hacer con Fede, Vinícius y los canteranos?

Queda mercado, no sé su situación cuál es, yo quiero que los jugadores me sean francos y digan lo que piensan, Fede se un jugador más que tendrá su oportunidad. Vinícius viene cedido y puede tener minutos también mañana, luego ya decidiremos. Sobre los chavales, me baso en hechos que puedan aportar al equipo. No es ponerlos de cara a la galería. Si Soler juega de titular es porque creemos que puede aportar algo. No estamos en un momento como para regalar minutos.

¿Alguna novedad sobre Enzo y Parejo?

Los que están aquí confío en ellos, no podemos estar hasta última hora esperando a que uno salga para fichar a otro. Los que están tiene su nivel y el que venga tendrá que dar más. La situación de Enzo y Parejo es que cuento con ellos como si se fueren a quedar. Si viene una oferta ya se valorará, pero cuento con ellos. No voy a pensar si uno se va? Cuento con todos y las circunstancias ya nos dirán. El equipo necesita centrarse en lo que nos ocupa, el partido de mañana y del domingo. No podemos tener la cabeza en si me voy a ir o no, he hablado con los futbolistas y hay que dejarlo en segundo plano.

¿Le está tocando hacer más de bombero que de entrenador?

Cuando la situación deportiva de un equipo no es la que esperábamos, las cosas no salen, las relaciones en el vestuario se deterioran. Hay un pique, salidas de tono, es normal, si no las hubiese estaríamos muertos. En el vestuario hay disputas, la gente se pica y dentro de la tensión pueden pasar cosas. Es normal. Nuestra fortaleza tiene que ser el grupo. El que no vea eso está muy equivocado. No nos puede distorsionar nada que no sea importante. Sería ideal competir, nos tenemos que cerrar, tirar adelante y quiero gente que piense cosas positivas y que aporte al grupo. No conozco otra en el fútbol. Lo que nos ocupa es salvarse del descenso. Quedan muchas jornadas y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Se van a comprometer, es difícil ver el esfuerzo si no ganas pero vamos a seguir, saldremos adelante. Este quipo cuando vea la luz va a seguir creciendo.

¿Es la peor situación que ha vivido?

La situación es complicada, también la de 2008. Era difícil. No había margen de error, competimos a cara de perro, había riesgo en aquel momento. Esta también es muy complicada pero queda mucha Liga, quedan 22 partidos. La primera piedra es saber dónde estamos, no vamos a distorsionarnos, sabemos qué tenemos que hacer para salir adelante y todo el mundo tiene que colaborar en cuanto al objetivo. A la afición poco le podemos pedir, la situación en los últimos meses es complicada, la afición es fiel, el equipo necesita que esté a su lado y la gravedad de la situación la va a llevar a que esté de nuestro lado. El equipo va a dar la cara para que se sientan seguros de que esa labor es fundamental. El equipo necesita tener confianza en lo que hace y todo pasa porque haya una comunión entre jugadores y afición. Con aciertos y con errores pero los jugadores lo van a dar todo.

¿Qué opina sobre las declaraciones de García Pitarch?

No voy a entrar a valorar declaraciones de otros.

¿Se va a fichar a Zaza?

