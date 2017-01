Maksimovic: "Tengo dos formas de llegar al Valencia"

Nemanja Maksimovic abre la puerta. El centrocampista serbio todavía no sabe si llegará al Valencia CF "en enero o el próximo verano". Así lo ha confesado en el portal ´Mozzartsport´, donde asegura que todo depende de la voluntad de Astana. Si los kazajos acceden a terminar su relación contractual en enero, llegaría ahora. Por el contrario, si Astana insiste en mantener al interior hasta el 30 de junio, cuando termina su contrato, llegaría para el curso 2017/18. Las declaraciones potencian su voluntad de llegar cuanto antes.

Aunque no sea oficial, el Valencia reconoce que el futbolista está hecho para el verano (desde el pasado 1 de enero es agente libre). Si bien, en el contrato firmado se dejó una ventana abierta para incorporarle este mercado pagando 400.000 euros. Inversión que el club (hasta este miércoles) no está dispuesto a realizar, por perfil –no encaja ahora en las necesidades del equipo– y por la cantidad. Todo podría cambiar en las próximos días... o no. Por sus palabras, Maksimovic estaría encantado de llegar ya y espera una ayuda de Astana. Sin embargo, los kazajos pretenden una compensación, vía que el Valencia desprecia hoy.

¿Juego de estrategias? Maksimovic siembra dudas en ´Mozzartsport´: "Hay dos opciones para llegar al Valencia. De acuerdo con la primera, me incorporo de inmediato con un contrato por cuatro años y medio. La condición depende del consentimiento de Astana para terminar el contrato que tengo en vigor con ellos. Si desde Kazajistán insisten en que termina mi relación en junio, llegaré al Valencia en verano. Por su estado de ánimo, los dirigentes de Astana, prefieren que me vaya en invierno, porque en verano no recibirán una compensación para mí".

Su destino parece claro, por la versión del Valencia, pero Maksimovic no lo tiene claro todavía. Tras sus pasos había clubes de Alemania, Francia, Portugal e Italia, pero al final, el internacional serbio eligió al Valencia, con conocimiento de causa. "El Valencia se encuentra actualmente en crisis, en una posición poco envidiable, pero es un gran club y estoy feliz de llevar su camiseta. Estoy seguro de que pronto vamos a vivir éxitos, porque el equipo tiene calidad y tiene un gran potencial", aseguró Maksimovic en el portal de su país, aunque la noticia fue recogida por la página web oficial de Astana.

La Premier League de Kazajistán terminó el último fin de semana de octubre –aunque el último partido de Astana fue en Europa League ante Young Boys (08/12)– y no arranca hasta la segunda semana de marzo. Astana tiene antes la Supercopa pero, hasta entonces, Maksimovic sólo tiene amistosos. Por ejemplo, el 28 de enero juega con el Riga FC y el 31 ante el Jeonbuk Motors de Corea del Sur. Maksimovic dejará el equipo a finales de mayo, cuando se concentrará con Serbia Sub21 para el Europeo de Polonia.