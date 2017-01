El Valencia se va a por Zaza

"Sé que hay interés por Zaza, es una opción real pero las cosas llevan su tiempo. Hay dos clubes y un jugador, el club sigue caminando, trabajando en eso, y vamos a intentar que si tiene que venir que venga cuanto antes", decía Voro ayer en la comparecencia de prensa previa al partido de vuelta de la Copa del Rey contra el Celta, unas palabras mediante las que mandaba un mensaje claro y directo a los ejecutivos del Valencia CF: necesita un delantero "cuanto antes". Voro remarcaba la importancia de reforzar el ataque casi al mismo tiempo que el padre del futbolista, tras unos días en los que cuando había hablado del Valencia lo había hecho con incertidumbre –llegó a decir que no sabía "nada"– y hasta pesimismo, daba un giro radical en su discurso público.

"No hemos hablado con la Fiorentina, seguimos hablando con el Valencia. No estamos en contacto con nadie de la Juventus. Nos hemos reunido tiempo atrás y veremos en los próximos días qué sucederá. Tengo que hablar de ello con Simone de modo más profundo", explicaba en Italia. El futbolista se reunió ayer con los dirigentes de la Juventus en Turín para acabar de rematar su desvinculación del West Ham londinense, equipo que en verano accedió a pagar cinco millones de euros por su cesión hasta junio y que ha decidido romperla después de que el atacante no estuviese a la altura de las expectativas en Inglaterra, una situación a resolver económicamente.

Una vez solventado el asunto del West Ham, la Juve le da libertad total al jugador para dar el siguiente paso, llegar a un acuerdo y comprometerse con su próximo equipo. Y ahí está el Valencia, al punto que Antonio, padre del jugador, añadía tras la reunión de su hijo con la Juve que su llegada a Mestalla "es muy probable", si bien "todavía no ha dicho su última palabra" porque "necesita tiempo, Simone necesita jugar y esta vez no puede salir mal" y además "tiene una oferta de otro equipo español", que podría ser el Villarreal o el Atlético, dos equipos que están buscando futbolistas para reforzar su ataque en el mercado invernal. A pesar de que clubes como el Milan o la Fiorentina han mostrado interés por hacerse con sus servicios, los ejecutivos de la Juventus prefieren que Zaza juegue fuera de Italia para no reforzar a un rival del mismo campeonato y están facilitando los procesos para que el jugador acabe desembarcando en la Liga.

El delantero, al que ya intentó fichar Suso en verano en la operación André Gomes, era un nombre de consenso entre el exdirector deportivo y Prandelli pero a pesar de sus respectivas salidas el interés ese mantiene fuerte. El Valencia, en cualquier caso, maneja distintas alternativas en el mercado para potenciar su ataque por si la operación al final no cuaja. En las últimas horas la Gazzetta dello Sport, uno de los diarios de prestigio de Italia, anunciaba que hoy está prevista una reunión entre el futbolista y el Valencia, un encuentro en el que las partes se habrían citado para avanzar sustancialmente en la operación, habida cuenta de las urgencias del club en el plano deportivo, si bien fuentes oficiales consultadas por SUPER no confirman que haya prevista una reunión.

Con Layhoon Chan

Ayer Alexanko, director deportivo en funciones, y Vicente Rodríguez abandonaron la Ciudad Deportiva juntos en el mismo vehículo y todo apunta a que acudieron a una cita con la presidenta Layhoon Chan, para tomar decisiones sobre el asunto de Zaza y el resto de opciones para el mercado de invierno, que se acerca ya al ecuador y el equipo al final de la primera vuelta con resultados paupérrimos. Sucedía un día después de que Voro se reuniera con Alexanko. Así lo explicaba el técnico: "Ayer estuve con Alexanko y con el ´staff´ de la secretaría técnica, estuvimos hablando sobre lo más necesario. La secretaría técnica ya sabe lo que yo pienso y está buscando la mejor opción para reforzar al equipo. La idea es que incorporemos un delantero y luego ya lo que ofrezca el mercado. Es un mercado difícil pero el que venga estaremos convencidos de que viene porque va a sumar".

Dicho y hecho, esta mañana, el director deportivo del Valencia, José Ramón Alexanko, y Vicente Rodríguez, miembro de la secretaría técnica, han viajado a Milán para reunirse con la Juventus y tratar de avanzar en las negociaciones. De hecho, ambos han sido cazados por un aficionado en el avión. En cualquier caso, el Valencia asume que no va a ser una contratación inmediata, "estamos en una fase de tira y afloja" asegura el club.