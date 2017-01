Un central y dos mediocentros en diecinueve días

Al margen del fichaje de un delantero (Simone Zaza), la prioridad es hacer tres incorporaciones más en este mercado invernal. Como ya publicó SUPER el pasado martes, los puestos a reforzar son un defensa central y dos centrocampistas. Todo ello, sin la necesidad de vender a ningún jugador ya que lo permite el margen de maniobra que tiene en estos momentos el Valencia con el fair play financiero. En este sentido, la salida de Prandelli ha permitido que este margen aumente en dos millones de euros.

El club tiene mucha confianza en la experiencia y contactos de José Ramón Alexanko en el mundo del fútbol y el vasco ya tiene la orden de peinar el mercado en busca de estos perfiles entre los que ya no está el lateral izquierdo, al menos como prioridad. Algo que no pasaba con Prandelli y Suso. Voro lo tiene más claro con Gayà, Lato y Siqueira. Pese a todo, no se descarta que una persona llegue antes de que acabe el mes para «ayudar» o con la etiqueta ya de nuevo Director Deportivo; su misión sería trabajar pensando en el medio y largo plazo.

Voro, ya como máximo responsable del equipo, y Alexanko han acordado apuntalar todo el eje vertebral. Las posiciones están marcadas: goleador, centro del campo (dos) y defensa central. Todo posiciones fundamentales para determinar la personalidad del equipo. La intención es vertebrar de nuevo al equipo. El mercado de invierno no es sencillo. El equipo necesita carácter y oficio, dos condiciones que valen mucho dinero. El buen rendimiento de Carlos Soler matiza la hoja de ruta para el centro del campo, pero no la condiciona. Incluso podrían terminar saliendo Enzo Pérez o Parejo. Las sorpresas no están descartadas. Además, el perfil de uno de los centrocampistas podría ser ofensivo. El equipo reclama un especialista para la posición de mediocentro defensivo y también un hombre con fantasía y último pase.



Maksimovic se ofrece

Una de las cosas que dice tener clara la nueva dirección del club es que Nemanja Maksimovic no se incorporará al Valencia en el mercado de invierno. García Pitarch planteó en la reunión de Singapur con Peter Lim, Layhoon Chan y Cesare Prandelli la posibilidad de que el mediocentro serbio se incorporase al equipo en el mes de enero por una pequeña cantidad de dinero (400.000 euros). Sin embargo, esa opción está descartada. El club considera que ese perfil ahora no es prioritario y prefiere ahorrarse ese dinero. El verano vendrá a coste cero. Solo se cuenta con el jugador a partir del 1 de julio.Al menos, por ahora... El jugador ha advertido en la prensa serbia que quiere venir ya y que todo depende de Astana, si los kazajos le dejan libre puede incorporarse de inmediato. Maksimovic ha reconocido que todavía no sabe si va a llegar ahora o el próximo verano, aunque la posición de Astana le hace ser pesimista: se incorporaría en verano. Alexanko y Voro deciden. El mercado es cambiante y Maksimovic está pendiente. Por ahora parece más clara la llegada de Simonez Zaza, el delantero de carácter.