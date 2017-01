El padre de Zaza: "Daremos una respuesta hoy al Valencia"

El padre de Zaza, Antonio Zara, asegura en declaraciones Gazzetta dello Sport que "hoy daremos una respuesta al Valencia". "En este momento todavía no hemos tomado ninguna decisión definitiva, estamos evaluando la oferta del Valencia. Puedo asegurar que solo está valorando la propuesta del Valencia CF pero no hemos decidido nada todavía. He leído los artículos que dicen que hemos reservado ya el viaje pero son todo tonterías. Puedo decir con certeza que esta noche disiparemos todas las incógnitas y comunicaremos nuestra decisión", añade el padre del delantero, que ha había declarado en los últimos días que tenían que valorar la oferta a fondo antes de tomar una decisión definitiva.

Varios medios italianos han publicado que el acuerdo entre el club valencianista y la Juventus ya está cerrado, después de informar cómo es la oferta del Valencia para firmar al jugador en este mercado de invierno, sin embargo fuentes consultadas por Superdeporte aseguran que todavía no hay un acuerdo definitivo, versión que coincide con las declaraciones del padre del futbolista.