Salva Ruiz apoya ´hasta la médula´ a Salva Delhom

El jugador del Valencia CF, Salva Ruiz, se ha solidarizado con un joven valenciano, Salva Delhom de 17 años, que necesita un transplante de médula urgente. El futbolista ha difundido a través de las redes sociales el mensaje para apoyar la donación: «Por favor, por una buena causa difundid este mensaje. Salva, un joven valenciano de tan solo 17 años, necesita un donante de médula. Acércate al hospital más cercano y hazte la prueba. Donar medula no duele, donar medula salva vidas».

Este joven de Albal, localidad natal también del jugador valencianista, lleva varios meses luchando y pide ayuda para buscar un donante compatible rápidamente. El lateral no ha dudado en apoyar esta buena causa. #hastalamédulaconSalva

El joven lleva desde el 1 de agosto en el Hospital La Fe de Valencia, pero no fue hasta el día 26 cuando le diagnosticaron leucemia. Al principio comenzó con un tipo de tratamiento, el cual no le mejoró en absoluto, después probaron con otro más agresivo con el que tampoco tuvo suerte. Hace a penas unos días, les informaron que la enfermedad estaba avanzando y que en un mes le realizarían el transplante de médula para el que todavía no hay donante.