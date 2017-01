Quique: "El Valencia tiene grandes jugadores con buenas condiciones físicas y técnicas"

Antes de emprender el viaje a Valencia, Quique Sánchez Flores ha advertido de la complejidad que el Espanyol se va a encontrar en Mestalla: "Nos preparamos para un partido duro, con una atmósfera complicada, en un campo con una enorme dificultad".

El exvalencianista considera para conseguir un resultado positivo de Mestalla, el equipo deberá ejecutar el mismo modelo de juego que ha desarrollado en las últimas jornadas: "Nosotros no tenemos otro camino. Para ser competitivos, tenemos que ser intensos, entrar bien en los partidos, no tenemos que perder el hábito de repetir buenas conductas".

La expedición perica se presentará en la capital del Turia con varias bajas sensibles. Pese a los presumibles cambios en el once inicial, Quique confía en toda su plantilla: "Cuando uno sabe que no puede contar con jugadores importantes en el equipo, pone toda la confianza en aquellos que son menos habituales. Saldremos con una alineación llena de buenos futbolistas que, si tienen el rendimiento que esperamos, será competitiva". El entrenador ha añadido que: "Moldeamos nuestros pensamientos a los jugadores que vamos a tener en el campo. Cada partido es una nueva prueba, una nueva oportunidad. Somos un equipo que insiste en mejorar, aunque más importante que el once que podamos sacar es el plan estratégico, la idea que queremos llevar a cabo. Va a ser un choque lleno de emociones, de actitudes, de oportunidades. Va a ser un partido muy complejo que habrá que leer de la mejor manera posible".

Desgranando el duelo del domingo, Sánchez Flores ha analizado las aptitudes del rival: "El Valencia tiene grandes jugadores con buenas condiciones físicas y técnicas. Mañana lo pondrán todo para ganar pero nuestro trabajo es evitar que esto ocurra".

Cuestionado por las ausencias de Piatti, Víctor Sánchez y Baptistao, el primer por contrato y el resto por lesión, el responsable del banquillo catalán ha evitado alarmismos: "Imagino una alineación buena y competitiva. El once no está confeccionado aun, pero no hay preocupación, sino ganas".

Sánchez Flores ha valorado el regreso a la convocatoria del portero Diego López, recuperado de sus molestias. "Si juega o no es una decisión que no está tomada", ha dicho.

Respeto a Baptistao, Quique ha mantenido que el regreso del brasileño "aún llevará tiempo, aunque parece que estamos en la solución definitiva".

A nivel personal, el preparador del conjunto españolista ha recordado con cariño su pasado en el Valencia: "Todo lo que he sido y fui está moldeado en Valencia. Estaré eternamente agradecido a su afición. Siempre he deseado que sean lo más felices posible, pero ahora no tengo información para opinar de lo que está pasando en el club".

El preparador del Espanyol ha alabado a la figura de Voro, su homólogo en el Valencia. "Es mi colega, mi compañero y mi amigo por encima de todo. Es un tipo maravilloso y le deseo lo mejor", ha aseverado.

Quique ha mantenido, finalmente, que el club no tiene "demasiado ímpetu" por fichar en este mercado de invierno. "Para que haya movimiento debe producirse de forma externa. Si un jugador sale la entidad hará un movimiento", ha comentado.

Quique Sánchez Flores ha aprovechado la comparecencia para mostrar sus condolencias por la pérdida de Graham Taylor, exjugador, entrenador y presidente del Watford y seleccionador de Inglaterra en la época de los 90.