Voro: "Carlos Soler tiene personalidad, cuento con él"

El técnico del Valencia volvió a apostar por Carlos Soler para un partido trascendental en el que lograron los tres puntos ante el Espanyol

¿Cómo ha visto el partido?

El equipo ha tenido la pelota y las oportunidades, el Espanyol solo le ha tenido dos ocasiones de gol. Hemos tenido equilibrio. El equipo necesitaba ganar y afrontar el partido con las circunstancias que venimos arrastrando no es sencillo. Estamos contentos y la victoria va dedicada a Rodrigo, es un palo muy grande y esperamos que pronto esté con nosotros. Esta situación obligaba a ganar, sabíamos que era muy difícil, los futbolistas han sabido afrontar el partido con intensidad y atrevimiento en una situación complicada. La vitoria nos abre una ventana importante en cuanto a confianza, hay que seguir trabajando para mejorar.

¿Qué cambia en cinco días en el equipo (de Pamplona a hoy)?

El partido ante Osasuna dejó cosas positivas también, la gente estaba herida por ese resultado tras tener opciones de ganar, hemos agachado la cabeza, hemos trabajado,. hemos hablado mucho sobre este partido. Lo más importante es que hemos mantenido la posesión del balón, no ha concedido ocasiones, no hemos tenido muchas ocasiones claras pero sí mucho dominio en el área, por la derecha, por la izquierda, etc. En el debe podemos dejar que no dejamos la portería a cero pero al fin y al cabo había que ganar.

¿Es el mejor partido de la temporada?

Es un buen partido por la situación en la que venimos. Jugamos bien contra el Eibar, ante el Barcelona, pero hoy lo hemos afrontado dentro de unas circunstancias difíciles. el equipo ha tenido personalidad, buscando por ´donde podíamos hacerle daño al Espanyol y hemos tenido criterio. Nos faltan cosas pero las añadiremos poco a poco. No es fácil competir en estas situaciones, los jugadores son con conscientes de todo.

¿Cómo ve a Carlos Soler?

Es un jugador más de la plantilla, está creciendo, tiene personalidad y tiene que mejorar todavía. Tiene cosas positivas y cuento con él.

[Así está el contrato de Carlos Soler con el Valencia]

La mala noticia es el poco respeto que le tienen los árbitros al Valencia?

Estamos muy nerviosos, hay situaciones en las que protestas... No voy a entrar, el árbitro es un árbitro de nivel. Ha hecho una buena labor dentro de unas pocas faltas de atención. No nos podemos quedar con eso. Nos queda el sinsabor de no dejar la portería a cero. Es nuestro debe y tenemos que seguir persiguiéndolo.

¿Qué le aporta Garay al equipo?

Hoy ha jugado con pocos entrenamientos con el grupo pero era necesario, estamos sufriendo problemas en esa línea y Abdennour está fuera. Ha dado un paso al frente, ha dicho estoy para lo que estoy. Estamos contentos, nos va aportar experiencia y jerarquía



Zaza ya está aquí.

Es muy necesario, más después de lo de Rodrigo, nos aportará agresividad en ataque y muchos goles. Esperemos que se cierre pronto, que venga a trabajar y que su llegada se una a una dinámica positiva. Necesitamos apoyo, no le podemos pedir más a la afición pero si tú le das ellos te dan.

¿Cómo están Santos que se ha retirado cojeando y Gayà?

No tengo demasiadas noticias pero lo de Santos parece un golpe en la rodilla, Gayà también. En principio creo que no es nada grave. Lo de Santos parece que es un golpe en la rótula y lo vamos a valorar después.