"Cuando se fue Prandelli pensé que el VCF dejaría de quererme"

El nuevo delantero del Valencia, Simone Zaza, ha asegurado en el acto de su presentación oficial que eligió el Valencia CF porque es el club que más lo ha querido y que su deseo no es jugar aquí hasta junio, sino mucho tiempo más. El delantero, después de firmar su contrato junto a Layhoon, se dirigió a los presentes hablando en español durante toda su comparecencia: "Buenas tardes a todos, hablo un poco español pero no muy bien. Estoy muy feliz de jugar aquí. Ha sido una negociación no muy rápida pero finalmente estoy aquí y soy muy feliz".

Zaza ha explicado que durante el tiempo que han durado las negociaciones ha hablado con futbolistas que jugaron aquí como Moretti, que le ha animado a venir a jugar a Mestalla, así como su amigo y excompañero en la Juventus Álvaro Morata.

Asegura el delatero italiano que ha tenido muy pocas dudas para elegir su nuevo destino a pesar de la situación que vive el club: "Sabía del interés del Valencia desde hace mucho tiempo, cuando recibí la noticia de que no podía jugar más en el West Ham empezó la negociación con el Valencia. Sabía que Prandelli me quería, cuando se fue el entrenador por un momento pensé que probablemente el Valencia no me quería porque era solo una petición expresa del entrenador, pero al día siguiente o la noche misma me llamó el Valencia CF diciendo que me quería".

"Me gustaría hacer muchos goles pero sobre todo goles importantes para ganar. Lo más importante ahora es subir al equipo en la clasificación. Cuando un equipo va mal todas las aficiones están enfadadas, sabía antes de fichar por el Valencia la situación, la afición, el equipo, pero confío en mí y en el equipo, hay muchos jugadores buenos y creo que podemos hacerlo mejor", ha explicado.

Simone Zaza no ha asegurado que vaya a jugar el sábado en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal y que ya ha elegido dorsal, "no sé si puedo jugar el sábado, hace casi un mes que no juego, pero estoy bien, tengo que trabajar para mejorar. No había muchos números disponibles, el número que he elegido es el 12".

El delantero afirma que su deseo es quedarse aquí más que estos seis meses de la cesión aunque no ha querido referirse a la cláusula de compra para el Valencia CF: "Quiero jugar aquí no solo por seis meses, he dado muchas vueltas y aquí pienso que lo puedo hacer bien. Me gusta la ciudad, la gente, mi deseo es jugar aquí. He elegido jugar en Valencia porque es el equipo que más me ha querido de todos, quiero jugar y que la gente del club me quiera, es muy importante para mí que me valoren".

Esta es la rueda de prensa íntegra de Simone Zaza:

"Buenas tardes a todos, hablo un poco español, no muy bien. Estoy muy feliz de jugar aquí en el Valencia, ha sido una negociación muy rápida pero finalmente estoy aquí y eso me hace muy feliz".



¿Cómo ha vivido todo lo que ha pasado en el Valencia y si ha dudado en algún momento?

No, yo sabía del interés del Valencia desde hace mucho tiempo, cuando recibí la noticia de que no podía jugar más en el West Ham empecé a negociar con el Valencia. La verdad es que no pasa por un buen momento el club pero yo tenía ganas de venir aquí y jugar por el Valencia.



¿Llegó a dudar tras la salida de Prandelli y de García Pitarch?

Sabía del interés del Valencia y sabía que Prandelli me quería también. Cuando se fue el entrenador yo pensé que probablemente el Valencia dejaría de quererme porque yo creía que era una petición expresa del entrenador pero al día siguiente o esa misma noche el Valencia me volvió a llamar para decirme que me querían y que tenían mucha confianza en mí.



¿Qué le ha sucedido en el West Ham?

Ha sido un momento muy difícil para mí, cuando me fui de la Juventus era muy optimista, quería vivir una experiencia en Inglaterra porque pensaba que era el fútbol que me gusta y que me beneficia por mis cualidades. Todo empezó mal desde el principio, creo que la culpa mayor fue mía porque no estaba bien con la cabeza, era muy negativo y en todo lo que me pasó nunca encontraba el lado positivo. Era un ambiente, una cultura muy diferente de la mía. Eso era un problema. Ahora que estoy aquí me sabe mal no haber demostrado en Inglaterra de lo que soy capaz.



¿Se atreve a pronosticar una cifra de goles de aquí a final de temporada?

Me gustaría hacer el máximo de goles posible pero para mí lo más importante es empezar bien, tranquilo, concentrado y después las cosas vienen solas. Lo más importante es subir posiciones en la clasificación.



¿Se siente preparado para la situación en la que está el club?

Pienso que cuando un equipo va mal, todas las aficiones se enfadan pero yo sabía antes de fichar por el Valencia su situación. Yo confío en el equipo, en mí y en el club. Hay muchos jugadores fuertes, creo que podemos hacerlo bien.



¿Se siente preparado para jugar contra el Villarreal? ¿Qué dorsal ha elegido?

No sé si puedo jugar el domingo porque hace casi un mes que no juego pero físicamente estoy bien, tengo que trabajar y mejorar. Sobe el número, no había muchos disponibles. El que he elegido es el ´12´.



¿Viene con la intención de quedarse en el Valencia a partir del mes de junio?

Sí, tengo ganas de jugar aquí, no solo seis meses. He dado muchas vueltas y pienso que aquí puedo hacerlo bien. Me gusta la ciudad, la gente, todo€ Mi deseo es jugar aquí.



¿Es obligatoria la opción de compra?

Tienes que hablar con el director deportivo, no conmigo.



¿Por qué eligió al Valencia antes que al Milan o la Fiorentina?

Elegí el Valencia porque era el equipo que más me quería, sabía de la situación pero quiero hacerlo bien. Sé que la gente del club me quiere mucho y para mí es muy importante sentirme así de valorado.



¿Qué le dijeron para venir aquí?

Es una situación difícil, me han dicho que el equipo es fuerte€ He estado viendo la ciudad, aquí se vive bien, es similar a Italia, con la playa€ Sé que la gente es exigente pero es normal.



¿Ha hablado con alguno de los italianos que jugaron en el Valencia?

Sí, con Moretti, al que conozco de la selección. Sé que han jugado aquí Di Vaio, Corradi, Carboni€ Me han dicho que se vive bien, que la gente es exigente pero eso es normal. Ahora estamos pasando un momento difícil pero yo siempre juego para ganar.



¿Le ha comentado Álvaro Morata algo sobre la Liga?

Sí, soy muy amigo de Álvaro. Está feliz porque ahora estamos cerca. Me ha dicho que él piensa que lo puedo hacer bien aquí. Me conoce y me ha dicho que para mí es mejor vivir aquí que en otro sitio porque sabe como soy yo.



¿Cómo fue el primer contacto con Mestalla?

Ayer fui por primera vez y es increíble porque yo pensaba que era muy caliente pero no tanto. Después de un momento muy difícil€ Sé que es difícil para los jugadores jugar en casa pero desde el principio la afición ayudó al equipo, vi que después del dos a uno, el gol del Espanyol, la afición ayudó mucho. Eso es muy importante.

Zaza estuvo en Mestalla para ver en directo la victoria de su nuevo equipo ante el Espanyol y luego disfrutó de una gran bienvenida en el restaurante Contrapunto Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias junto a su familia, la directiva y miebros de la secretaria técnica.