El City quiere pescar en el Valencia CF

José Ramón Alexanko estuvo reunido este lunes con Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City. Y no fue un encuentro cualquiera porque según ha podido saber este diario, comieron juntos en un restaurante de la playa de la Malvarrosa y después cenaron también juntos en el hotel en el que se ha hospedado Begiristain durante su estancia en la ciudad de Valencia. Y todo en mitad del mercado de fichajes de invierno, situación que no hace más que alimentar las especulaciones.

De entrada conviene recordar que en el Valencia hay un futbolista que está cedido por el Manchester City, se trata del defensa Eliaquim Mangala, pero hay que descartar que la reunión entre los directores deportivos de Valencia y el club inglés fuera para incorporar al jugador francés ya que como ha manifestado en alguna ocasión el propio Valencia, por cuestiones puramente económicas, es prácticamente imposible que jugador pase quedarse en calidad de ´fichado´.

Descartada por tanto esta posibilidad, y teniendo en cuenta que es Begiristain quien está en Valencia y no Alexanko quien ha viajado a Manchester, el tema de fondo de estas reuniones está en que el Manchester quiere pescar en el Valencia. En lo que al primer equipo se refiere, solo hay un nombre que, en principio, pudiera interesar a un equipo del potencial del que entrena Guardiola, y no es otro que el lateral derecho Joao Cancelo. Eso sí, para que el Manchester City fiche a Cancelo no hace falta una reunión entre Alexanko y Txiki Begiristain en Valencia, sobra con un viaje de Jorge Mendes a Manchester, como ya ha sucedido con el traspaso de Otamendi al propio City, o con las ventas de Alcácer y André Gomes al FC Barcelona.

La tercera opción de este encuentro no puede ser otra que el club inglés esté interesado en fichar jugadores de la cantera del Valencia, algo que fuentes del club de Mestalla han confirmado a este diario, si bien no han querido especificar más. En cualquier caso, el hecho de que Alexanko y Begiristain se reúna confirma que hay negociación y que no estamos ante un ´robo´ de canteranos, porque la realidad es que con la ley en la mano, si se trata de futbolistas de menos de 16 años, se pueden marchar.

De hecho, en los torneos que los canteranos del Valencia han jugado las pasadas navidades, no solo el Manchester City ha estado muy pendiente de los jóvenes valencianistas, otros equipos como Liverpool y Manchester United, y esto tiene una explicación muy simple, el Brexit. Cuando se produzca la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europa, aproximadamente dentro de dos años, los jugadores españoles serán extranjeros allí, pero los que lleguen ahora no porque no se aplicará con efecto retroactivo. Es más, según ha podido saber SUPER, un ojeador del Manchester City estuvo recientemente en Alzira donde la selección valenciana territorial Sub´16 y Sub´18 jugó contra Andalucía Castilla la Mancha, y su objetivo principal eran los canteranos del Valencia.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta la buena relación que hay entre Alexanko y Begiristain, no hay que descartar tampoco que dentro de esta negociación entre clubes, pudiera entrar algún jugador en calidad de cedido en este mercado invernal, sobre todo un defensa central, que es ahora la prioridad una vez que el delantero Simone Zaza ya ha sido presentado.