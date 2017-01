Samu: "El Valencia tiene nivel y tiene que demostrarlo"

El centrocampista del Villarreal Samu Castillejo señaló en rueda de prensa que ante el próximo duelo regional frente al Valencia, que juegan este sábado en el estadio de La Cerámica, espera un rival difícil, ya que explicó que cuenta con jugadores de gran nivel. "El Valencia está en una situación complicada, pero tiene jugadores muy buenos como Parejo, Munir o Santi Mina. Tiene nivel y tarde o temprano tiene que demostrarlo", comentó.

"Es un derbi y seguro que se verá un gran partido. El Valencia viene de ganar y nosotros intentaremos que lo pasen mal para que se queden los tres puntos en casa", agregó.

Tras la buena racha con la que acabó el Villarreal el 2016, no conoce todavía la victoria en el nuevo año, en el que además ha quedado eliminado de la Copa del Rey. "Tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria del 2017. Sumar de tres en tres te permite estar ahí arriba", afirmó el jugador, quien apeló a la fortaleza que han mostrado como locales para conseguir el triunfo ante el Valencia.

"Compitiendo como competimos y más en casa somos un rival duro, que le ponemos las cosas muy complicadas al rival. Hemos jugador contra rivales muy buenos. Ante el Barça nos quedamos cerca de una victoria y ahora queremos ganar este derbi ante el Valencia", apuntó.

Castillejo indicó que esta temporada hay muchos equipos que luchan por los puestos europeos. "Nos tocará pelear hasta el final para conseguir esa cuarta plaza. Cada año la Liga es más competitiva. Hay muy buenos equipos y fuera de casa es difícil puntuar", razonó.

Preguntado por su estado físico, explicó que "me encuentro bien. Me lesioné en mi mejor momento y estuve un mes parado. No es fácil volver después de una lesión muscular, pero me encuentro cada vez mejor. Poco a poco espero volver al nivel que estaba antes de lesionarme".

En este sentido, el futbolista que se tuvo que retirar del entrenamiento tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo, aseguró que que no tiene nada grave.

Castillejo deberá a esperar a los resultados para conocer el alcance del problema y si llega al partido del sábado ante el Valencia, si bien en el cuerpo médico se confía en que no sea un problema mayor.

Además, a la ausencia de los lesionados habituales como son Roberto Soldado, Denis Cheryshev y Mateo Musacchio, se ha sumado la del centrocampista Roberto Soriano, que sigue con sus problemas gastrointestinales.

Por contra, ya estarán disponibles para el duelo autonómico con el Valencia el delantero Nicola Sansone y el defensa Jaume Costa tras cumplir con sus partidos de sanción en la pasada jornada.