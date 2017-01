Van Gaal: "Tuve una oferta del Valencia hace un mes"

El holandés Louis Van Gaal ha declarado al programa radiofónico El Larguero que no hace mucho rechazó una oferta del Valencia CF porque ha decidido tomarse un año sabático y alejarse de los banquillos por cuestiones personales.

"Yo he tenido una oferta del Valencia pero he dicho no en este momento. Puede ser el próximo año, dependiendo de como yo me sienta", ha explicado cuando le preguntan sobre su posible retirada, anunciada por medios holandeses. ¿Cuándo le llamó el Valencia CF? Van Gaal no acaba de ser claro en este aspecto: "Fue quizás hace un mes o más, no lo sé, pero no es cierto que me haya retirado", asegura.

Van Gaal, que dirigió al Manchester United hasta la llegada de Mourinho, ya estuvo en las quinielas para ser entrenador del Valencia cuando llegó Prandelli, tras la destitución de Ayestaran.