Así está la posible salida de Parejo

Fue la imagen de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Justo antes del mediodía se retiraban del entrenamiento los futbolistas titulares ante el Espanyol en dirección al interior de las instalaciones para seguir una pauta de trabajo regenerativa. Lo hacían Alves, Gayà, Montoya, Santos, Mangala, Enzo, Soler, Mina y Munir. Todos a excepción de Nani, que trabajaba al margen del grupo porque arrastra unas pequeñas molestias, y Dani Parejo. El centrocampista de Coslada se quedó sobre el césped para mantener una conversación durante algo más de diez minutos con José Ramón Alexanko, director deportivo en funciones tras la salida de García Pitarch, y Vicente Rodríguez, miembro de la secretaría técnica.

El encuentro acabó convirtiéndose en una reunión improvisada. Horas después, el Valencia CF hacía público un comunicado para desmentir todos los rumores con respecto al futuro del centrocampista que se habían desatado a raiz de esta reunión. "El VCF desea aclarar que los rumores sobre una conversación de Dani Parejo con Alexanko para dejar el club son rotundamente falsos. El club quiere zanjar todos los rumores irresponsables sobre Parejo y permitir al equipo estar centrado y preparar del choque del sábado", se podía leer en el mismo.

El caso Parejo, aunque el jugador trabaja con normalidad a las órdenes de Voro y estará el próximo sábado en el partido frente al Villarreal, no está cerrado. De aquí hasta el cierre del mercado no hay que descartar que llegue alguna oferta, algo que ahora mismo no ha ocurrido, y el club se puede encontrar un problema. El actual entrenador tiene plena confianza en Parejo, lo que significa que su salida en la situación que tiene el equipo no sería conveniente, pero el futbolista no se ha sacado de la cabeza la idea de cambiar de equipo que tenía ya en verano y además tiene un compromiso con la presidenta Layhoon Chan para facilitar su salida en el mercado de invierno si se presenta una oferta que sea suficiente.

La revolución

De hecho, el club ha reconocido que hay interés por incorporar en el mercado de invierno un centrocampista de carácter ofensivo y antes de la marcha de Cesare Prandelli el club ya le estaba buscando sustituto, antes incluso de ser ´cazado´ con aquel vídeo durante una fiesta en una discoteca de Madrid. Parejo, como otros integrantes de la plantilla, eran parte de la revolución que el Valencia quería acometer en enero, con llegadas y salidas de algunos jugadores importantes entre los que están también Enzo Pérez y Abdennour, dos de los futbolistas que más complican el Fair Play Financiero del Valencia. El club llegó a ofrecer al Inter una operación para traer a Jovetic a cambio de Parejo, pero el mediapunta acabó cedido –también estuvo sobre la mesa esa opción– en el Sevilla, donde le ha marcado ya dos goles al Real Madrid en sus primeros partidos. El montenegrino, aunque es más delantero que mediocentro, puede ser ahora mismo el jugador que cierra a Parejo las puertas del Sevilla, escuchando las últimas declaraciones de su director deportivo: "realmente hay pocas opciones de que venga Aleix Vidal, es un puesto que tenemos bien cubierto. Igual que donde juega Parejo, tenemos overbooking", reconocía Monchi en El Larguero.

Pero el Valencia también tiene claro que va a convivir hasta el último día de mercado con la posibilidad de que el Sevilla se presente con una oferta por Dani Parejo si en los próximos día Monchi consigue sacar del equipo al brasileño Paulo Henrique Ganso, apuesta de Sampaoli en la que invirtieron una cantidad similar a lo que ofertaron en verano por el ´10´ del Valencia. No ha funcionado al menos hasta el momento en Nervión y parece tener los días contados allí.

Parejo, en el mes de julio, pidió que el Valencia aceptara una oferta del Sevilla en una reunión con García Pitarch y Pako Ayestaran, que no aceptaron y llegaron a dejar al ´10´ trabajando al magen durante parte de la pretemporada. Aunque volvió después a la disciplina del equipo, la mala temporada en general y las críticas hacia él no han variado su idea de cambiar de aires, aunque sus agentes han admitido que en estos momentos no han trasladado al club ofertas por él. El Valencia, sin embargo, además de incorporar a Simone Zaza planea fichar al menos un centrocampista más antes de fin de mercado y las opciones de salir de Parejo seguirán abiertas si Voro González no lo impide.