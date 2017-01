Grenier, una alternativa para Parejo

La continuidad de Dani Parejo en el Valencia hasta el verano no está garantizada. Al contrario, la posibilidad de que salga durante este mes de enero sigue en el aire y probablemente seguirá hasta poco antes de que se cierre el mercado, el martes 31 a las doce de la noche. Esto significa que el Valencia tiene la obligación de protegerse, es decir, tiene que tener un recambio por si finalmente Parejo sale, y según ha podido saber SUPER, hay nombres sobre la mesa, y uno de ellos es el del francés del Olympique de Lyon, Clement Grenier.

Estas son las posturas de todas las partes. Dani Parejo ya quiso salir del Valencia el pasado verano y quiere salir este invierno, pero no saldrá ahora a un equipo y en unas condiciones que no le convenzan. Quiere elegir bien y prioriza ir a dónde más le guste o convenga que salir ahora. Asume que su etapa en el club de Mestalla ha terminado pero está dispuesto a que termine en junio si eso significa que le conviene más en lo económico y en lo deportivo. Es más, tanto él como sus representantes no se fían del Valencia, -concretamente no se fían de la Layhoon-, y están tratando que el club de Mestalla se comprometa por escrito a que si llegan con una oferta de una determinada cantidad, el Valencia lo traspasa. La desconfianza de Parejo y sus agentes, la empresa Bahia, se pone de manifiesto con situaciones como la que desvelaba ayer miércoles este periódico, y es que fue la propia Layhoon quien se comprometió con Parejo a darle facilidades para que saliera en este mes de enero después de la rueda de prensa de Prandelli, la del famoso ´FUORI´. Está por ver, que significa ´dar facilidades´ y cuál es la cantidad de consenso, pero en cualquier caso, el futbolista y sus agentes quieren que el club se comprometa por escrito.

Ante esta tesitura el actual entrenador del Valencia, Voro, se mantiene cauteloso. Ha manifestado en varias ocasiones que cuenta con Parejo, y ayer mismo en una entrevista con Radio Marca hasta dijo que si él tuviera que elegir, elige quedarse con Dani, que viene a significar que todo no depende de él porque por una parte la presidenta se comprometió con el jugdaor y porque por otra parte está lo que quiera hacer el propio jugador. Deportivamente Voro está convencido de que le puede sacar rendimiento, y sobre todo, que con Parejo en el equipo va a salvar la categoría. Al contrario, si no está Parejo y viene otro jugador para su posición, puede funcionar o puede no funcionar. En definitiva, Voro toma una postura conservadora y lógica en un entrenador que tiene ante sí un reto importante como es sacar al Valencia de la parte peligrosa de la clasificación.

Ante este escenario, el director deportivo José Ramón Alexanko, y su hombre de confianza en la actualidad, Vicente Rodríguez, están manos a la obra y buscan en el mercado un futbolista de similares características a Parejo, y sobre la mesa está el francés Clément Grenier, que juega en el Olympique de Lyon. Tiene 26 años y es un centrocampista de características muy similares a Dani, es decir, su fuerte no es la recuperación de balones, es un jugdaor muy técnico y ofensivo. Grenier ha jugado poco en los dos últimos años debido a las lesiones y el Lyon no cuenta con él. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el propio Lyon sabe del interés del club de Mestalla a través del agente del futbolista, pero está por ver si el Valencia piensa en él como traspasado o como cedido. En principio, el Lyon quiere venderlo y no cederlo, pero en cualquier caso, sería un traspaso asequible porque no lo quiere.

Oferta a Ghezzal

El nombre de Grenier lo pone sobre la mesa Vicente, que desde que llegó a la secretaría técnica del Valencia de la mano de Jesús García Pitarch, ha viajado muchas veces a Francia uno de los grandes viveros del fútbol europeo. El Lyon es uno de los equipos que el Valencia más ha visto y valga como prueba que llegó a hacerle una oferta formal a un jugador de este equipo, Rachid Ghezzal, centrocampista de banda derecha de 24 años, que termina contrato este verano pero que salvo sorpresa, renovará con el conjunto galo. La intención era ficharlo la temporada que viene a coste cero.