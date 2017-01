Maksimovic asume que esperará a julio

El Valencia CF ha fichado al prometedor centrocampista serbio de 21 años Nemanja Maksimovic pero todo apunta a que definitivamente no se incorporará a su nuevo equipo hasta la próxima temporada, cuando llegará libre después de acabar su contrato con el FC Astana de Kazajistán. Así lo ha reconocido el propio futbolista unas declaraciones recogidas por el diario kazajo Sports.kz, en las que cuando le preguntan por su situación actual asegura que "la opción más realista parece ser que me quede en el Astana por otros seis meses" y añade que en los "próximos días voy a incorporarme a los entrenamientos con el equipo en Dubai", que es donde el equipo kazajo ha iniciado ya su trabajo con vistas a la próxima temporada, que comienza en marzo.

Es el propio futbolista el que más empeño ha puesto en trasladarse a Valencia ya desde el mes de enero. De hecho, cuando García Pitarch firmó su contrato ya quedó contemplada en el mismo la posibilidad de que la duración del mismo fuera de cuatro años y medio, para lo que habría que llegar a un acuerdo con el Astana a cambio de una compensación económica, algo que los kazajos veían con buenos ojos antes de que saliera a coste cero. El Valencia ha confirmado oficialmente el fichaje aunque también que la idea, como ya ha asimilado el futbolista, es que no venga hasta el próximo 1 de julio. Unos 400.000 euros es lo que le podía costar al club de Mestalla convertirlo en uno de los refuerzos de invierno y ese es un gasto que los ejecutivos del Valencia no están por la labor de acometer en este momento, en el que Voro espera tres fichajes además de Zaza para potenciar la plantilla.

Hasta hace apenas unos días, el centrocampista mantenía aún la posibilidad de venir en enero. decía que "hay dos opciones para llegar al Valencia. De acuerdo con la primera, me incorporo de inmediato con un contrato por cuatro años y medio. La condición depende del consentimiento de Astana para terminar el contrato que tengo en vigor con ellos. Si desde Kazajistán insisten en que termina mi relación en junio, llegaré al Valencia en verano. Por su estado de ánimo, los dirigentes de Astana, prefieren que me vaya en invierno, porque en verano no recibirán una compensación para mí". Aquí tendría posibilidad de competir desde ya y no esperar un mes y medio hasta que comience la temporada en Kazajistán, siendo que además en mayo ha de marcharse con la selección de su país a disputar el Europeo sub ´21.