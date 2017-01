Mensaje de Voro a la afición

Voro, se ha dirigido a los peñistas en la cena de la Agrupación. El entrenador del Valencia ha preferido lanzar un mensaje a la afición antes que someterse a sus preguntas, y ha sido sincero y directo. Antes de pedir el apoyo de los aficionados Voro asegura que el equipo y sus jugadores se van a vaciar sobre el terreno de juego, transmite su optimismo pero alerta de lo delicada que es la situación del Valencia en estos momentos.

Este es el mensaje íntegro de Voro a los peñistas:

"Buenas noches a todos, estoy aquí en calidad de entrenador del Valencia pero en unas connotaciones especiales. Soy trabajador del club desde hace muchos años, soy uno más, sufro, vivo y disfruto el Valencia. En esta situación delicada el club ha pensado en mí para salir de esta situación tan complicada que tenemos. Para mí es un acto de responsabilidad, es un orgullo que el Valencia piense que puedo aportar las soluciones junto a la plantilla para salir de esta situación. Mi filosofía en el club siempre ha sido la misma. Para mí esto no es una oportunidad para mi carrera ni nada así, no miro más allá del corto plazo. Es un reto al que hay que hacer frente. Si el club piensa en mí no tengo dudas y doy un paso al frente porque pienso que puedo aportar una solución. No va a ser fácil pero estamos en el camino correcto, va a ser largo. Tendremos momentos complicados pero todos tenemos que estar en el equipo porque nos necesita. No os puedo pedir nada, la situación es complicada, pero nos tenemos que centrar desde este momento. Esta situación es parecida a la del año 2008, cuando estuve por primera vez en el banquillo. Era una situación difícil a nivel de vestuario. Teníamos cinco partidos, cinco finales. Conseguimos salvar la situación. La gente supo ver la grave situación del equipo. Nos acompañaban al estadio, llenaban el campo y nos daban el aliento necesario para conseguirlo. Es complicado pedir pero al final el aficionado quiere lo mejor para el equipo y no tengo ninguna duda que estará a su lado porque el equipo, os lo digo, que lo necesita. Podemos competir en condiciones para ganar los partidos pero hay que marcarse retos a corto plazo. Partido a partido, punto a punto. No tengo dudas de que la afición estará al lado del equipo, la situación es muy grave. Este es un punto de partida para crecer y seguir mejorando lo que es el Valencia. En representación de los que estamos en el día a día, transmitiros que nos vamos a dejar la piel, vamos a trabajar. A veces es difícil ver a través del resultado final que hay implicación. Es difícil perder un partido y decir que se han esforzado. El rival también juega y los aciertos te llevan a esa situación. En líneas generales soy optimista de que sacaremos esta situación adelante. El domingo fue muy importante ganar el partido por varios motivos. Por los tres puntos, por el plus de confianza que necesitan los futbolistas, por ver la comunión con la afición... El futbolista lo necesita. No estamos en condiciones de pedir nada pero la gente en la grada quiere lo mejor. Hay que ponerse en la piel del futbolista, tiene que disputar situaciones en el terreno de juego que tiene su responsabilidad intrínseca, si añadimos más responsabilidad... Hay jugadores que lo soportan mejor y otros peor. Os tengo que transmitir que la gente del fútbol viene esperando que la gente pite, se forme un cóctel y eso juegue en contra del Valencia. Los que tienen que dar el primer paso son los que están ahí y lo vamos a dar. El equipo se va a vaciar, vamos a buscar el clima más idóneo para competir con las garantías de que vamos a ir sumando puntos, ganando partidos y dejar atrás esas posiciones que nada más verlas dan miedo para no bajar a Segunda División. Soy optimista, pero repito: no va a ser fácil. Ha sido muy importante ganar este partido pero hay que estar preparados, va a ser largo. Queda toda la segunda vuelta. Necesitamos el aliento de la afición. Hay un hilo muy fino para distinguir situaciones, parece que si marcas el gol has corrido más... Quiero lanzaros ese mensaje. Esperamos que a final de temporada tengamos el objetivo en el bolsillo y podamos volver aquí otra vez. Hay que continuar en la misma línea que llevamos, vamos a estar luchando y esperamos que todo salga bien. Me ha cambiado la vida dar este paso al frente pero tengo confianza en que vamos a solucionar esto".

También te puede interesar:

Los jugadores del Valencia CF volverán a ir a las peñas