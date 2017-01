Enzo Pérez no cierra su puerta a una oferta de China

Distinto al de Dani Parejo es el caso de Enzo Pérez. No es la primera vez que el centrocampista, internacional con Argentina, sabe del interés de algún club chino. Lo hubo ya el pasado verano sin ir más lejos, igual que por Negredo. Entonces su postura fue la misma que la de Negredo, que rechazó una oferta importante para él y muy buena para el Valencia. Su idea siempre ha pasado por demostrar en el Valencia que su fichaje no fue un error y, como ahora en el caso de Parejo, el futbolista cerró las puertas en verano a esta expectativa. Aunque, según ha podido saber SUPER, esto puede haber cambiado en estos últimos meses, lo que significa que ahora el futbolista sí está predipuesto a escuchar una oferta de China aunque no es fácil que se llegue a concretar su salida después de las últimas restricciones del fútbol chino.

Además de reducir el cupo de jugadores extranjeros en sus clubes, al mismo tiempo la federación china ha anunciado también que siguiendo las directrices del gobierno va a establecer un control sobre los traspasos multimillonarios y los salarios desorbitados que se están ofreciendo a algunos futbolistas. Ya ha habido casos de jugadores que han tenido que regresar este mes de enero al quedarse sin sitio en sus clubes, aunque las opciones de Enzo Pérez siguen abiertas.

Para los intereses del Valencia CF una oferta procedente del potente mercado chino es ahora mismo la única opción de recuperar buena parte de la inversión que hizo al fichar a Enzo Pérez del Benfica hace dos años, pagando unos 28 millones de euros y con un salario importante para un club que ahora mismo no compite en Europa. Su salida es una vía muy interesante para poder hacer cambios en la plantilla dentro del Fair Play Financiero, aunque no puede ser a cualquier precio.