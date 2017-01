Parejo, con ofertas de China

La nueva normativa que limita la alineación de extranjeros a solo tres por partido está frenando en este mercado de invierno el ímpetu de los grandes empresarios de los clubes chinos para fichar futbolistas en Europa. Es una situación que afecta también al Valencia CF porque más de un jugador ha tenido en las últimas semanas posibilidades de marcharse a jugar a la liga china en este mercado de invierno, incluso en uno de los casos no está dicha la última palabra y, si no es ahora, la operación podría plantearse de cara ya al próximo verano. Se trata de Dani Parejo, uno de los capitanes del equipo, y cuya salida en enero se ha valorado en el club al ser tentado para emigrar incluso al fútbol asiático.

El caso de Parejo se puede decir que está definitivamente cerrado en el sentido de que no se va a hacer. Los agentes del ´10´ tuvieron conocimiento de esta posibilidad que el propio jugador parece haber rechazado por cuestiones personales y deportivas. Dani está abierto a ofertas para salir del Valencia CF, eso no es ningún secreto a estas alturas, pero no entra en sus planes ahora mismo un cambio tan radical en su carrera deportiva por mucho que económicamente la oferta pudiera ser inigualable. Está por ver si, en los días que faltan para cerrarse el mercado sale a cualquier otro club o se acaba quedando al menos hasta junio, como así prefiere el entrenador.

