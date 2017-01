Voro: "No tenemos ofertas por ningún jugador"

El entrenador del Valencia, Salvador González Voro, se ha referido al partido de este sábado frente al Villarreal, donde quiere ver las mejorías del día del Espanyol y dar continuidad a la reacción. El plan es "competir contra todos los elementos" e "ir a por el partido siendo agresivos". Respecto al mercado, el Valencia continúa "atento", pero el entrenador dice que ya no ve necesidades tan claras como si pasaba hace unas semanas con la delantera. Además, Voro reconoció, al ser preguntado por la operación salida que "no hay ofertas por ningún jugador".



A continuación, la rueda de prensa del entrenador blanquinegro antes del trascendental partido de este sábado en el estadio de la Cerámica (20:45 horas):



¿Qué opciones tiene el fichaje Zaza de ser titular contra el Villarreal?

"Zaza está en la lista, ha entrenado bien, vamos a valorar todo, no ha competido en seis meses... en ataque tenemos alternativas. La idea la tengo clara, pero hay que valorar hasta antes del partido, hasta última hora"



¿Cómo han vivido un entrenamiento con el clima tan complicado?

"Ha sido un entrenamiento con condiciones muy adversas, los jugadores han salido a no parar, corto pero intenso, un avance de lo que será el partido contra el Villarreal. Habrá que luchar contra todos los elementos, estaba pensando en la dificultad del Villarreal, pero también puede que el clima sea otro enemigo para los dos equipos"



Fede se ha vuelto a caer de la lista, ¿ha pasado algo nuevo con él?

"Simplemente, no podemos ir todos, él ha entrenado bien y no hay ninguna novedad"



¿Ha sido una decisión suya que Carlos Soler sea ya del primer equipo?

"Carlos Soler lleva entrenando desde el verano con el primer equipo, ha crecido y tenido una buena progresión, la decisión de que pase a todos los efectos al primer equipo no es única y exclusivamente mía. Pero se me ha pedido opinión, desde el 30 de diciembre he visto más de cerca lo que hace en los entrenamientos y los partidos, Carlos tiene condiciones para ser importante en el equipo en el futuro. Yo he dado mi opinión y en el club lo han entendido igual. No soy el único, yo he opinado desde la realidad de los entrenamientos y los partidos... si va a estar y contar, cuanto antes se hagan las cosas mejor"





"No tenemos ninguna oferta por ningún futbolista, vivimos del día a día, estamos en una situación difícil y no podemos pensar en cosas que están en el aire, nuestro objetivo es el día a día y centrarnos en el partido de Vila-real""Parejo es un gran futbolista, con características específicas y difíciles de encontrar, mi defensa es por lo que veo en el campo, ha tenido momentos buenosy malos en su rendimiento, pero en consonancia con el equipo... vamos todos juntos, de Dani valoro sus capacidades, lo veo convencido y con personalidad para que aporte su fútbol y ayudar""Hemos hecho diferentes cosas esta semana, la idea general el equipo la tiene asumida. A partir de ahí, perfeccionando cosas. Jugamos con 3 mediocentros, al final solo puede cambiar las características de uno u otro, el objetivo es potenciar lo nuestro al máximo grado, jugando cada uno en su posición, así seremos competitivos""Es un gran Rival por filosofía asumida, por sus buenos futbolistas, sus armas, buenos resultados, pero nosotros también tenemos nuestras armas y las expondremos al máximo y seremos competitivos"El factor anímico y la victoria ante el Espanyol fue fundamental para unos futbolistas que llevan tiempo en situaciones complicadas y miran la clasificación y tienen que asimilarla. En todas las circunstancias en que he estado de entrenador ese ha sido el denominador común común. La derrota en casa en Copa con el Celta fue un palo grande, pero seguimos trabajando y el domingo pasado conseguimos una bocanada de aire fresco, de confianza, somos optimistas y vemos que juntos podemos ser mejores."En el partido de Copa no había ninguno de los cuatro centrales, fue muy triste... estamos recuperando gente, Santos ha estado esta semana con problemas, Abdennour sigue en la Copa de África. Pero tenemos defensas en los que confío en ellos y tienen las capacidades para rendir bien""Seguimos atentos al mercado, como cualquier equipo, aunque yo estoy contento con la gente que tengo si esta enchufada. La lesión de Rodrigo fue un palo duro, veo como actúan y compiten los que ahí y me dejan tranquilo, estamos atentos pero ya sin una posición clara a reforzar, algo que si pasaba en la delantera antes de que viniera Zaza. Tenemos futbolistas que también nos pueden dar, con la delantera había una necesidad""Me preocupa todo, ademas de pocos goles encajados, cuentan con jugadores ofensivos, son un todo, un mecanismo asimilado, en base a una misma línea...el partido será complicado, hay que competir a alto nivel, vamos a pelear yendo de cara, no siendo timoratos, no vamos a buscar el empate, quiero un equipo agresivo que busque e intente ganar con convencimiento, explotando al máximo sus cualidades"